Mentre al Grande Fratello Vip continua il vortice di passione tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, all’esterno della casa si parla molto della vita sentimentale della modella e influencer.

Dopo le rivelazioni di Tiberio Carcano, con cui Clizia avrebbe avuto un flirt prima di entrare nella casa, Lory Del Santo fa ulteriori rivelazioni sulla vita privata della donna che faranno sicuramente discutere all’interno della casa del GFVip.

Un altro uomo segreto nella vita di Clizia?

Ospite a Pomeriggio 5, Lory Del Santo dice la sua sulla tanto chiacchierata relazione tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

L’attrice rivela: “Le mie informazioni sono che prima di entrare nella casa lei aveva un altro”, stupendo il pubblico in studio.

“Dormiva da lui a Milano. Il 23 ottobre, ero a cena con dei miei amici, l’hanno raggiunta. Lui la chiamava amore – racconta Lory – Io non ci sono andata perché erano le 0.30 e, per me, era troppo tardi. Loro due litigavano a casa di quest’uomo. I miei amici mi hanno mandato anche una foto di loro due assieme. Dovevamo vederci a sciare l’8 dicembre a Saint Moritz.

Poi, non sono venuti assieme”.

Secondo il racconto della regista di The Lady, quindi, l’influencer avrebbe avuto un’altra storia d’amore prima ancora di quella con il misterioso Tiberio Carcano.

La versione di Barbara d’Urso sugli amori di Clizia

Anche la padrona di casa Barbara d’Urso ha voluto dire la sua sulla questione delle storie d’amore di Clizia prima dell’entrata nella casa più spiata d’Italia. La conduttrice ha infatti esposto il punto di vista di Tiberio Carcano, con cui Clizia si è conosciuta un mese prima di entrare al Gf Vip.

“È un mio carissimo amico e non è abituato ad andare in televisione. È rimasto scioccato da questa situazione – dichiara Barbara d’Urso – Tutti i programmi e i giornali lo cercano. Lui passa come l’uomo che lo sta aspettando fuori. La realtà è che Tiberio e Clizia hanno avuto questo flirt per un mese. Lui è single. Clizia è entrata. Tiberio gli ha detto: ‘Comportati come una ragazza single. Mi raccomando cerca di essere molto riservata’. Tiberio è chiuso in casa, parla solo con me”.

Approfondisci

Tutto sul Grande Fratello Vip

GFVip, Eleonora Giorgi sul figlio Paolo: “Clizia ha bisogno di un altro uomo”

Tiberio Carcano: ecco con chi si frequentava Clizia Incorvaia prima del GFVip