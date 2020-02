Silvia Provvedi sarà ospite a Verissimo domani, per la puntata del 15 febbraio. Giunta al quinto mese di gravidanza la bella Donatella racconterà a Silvia Toffanin la gioia dell’imminente maternità, svelando anche dettagli succosi sul bebé in arrivo.

Il passato, quello doloroso che riguarda Fabrizio Corona, se l’è lasciato alle spalle. Eppure la cantante ed ex naufraga non può fare a meno di fare un augurio al Re dei Paparazzi.

Silvia Provvedi futura mamma

Lo scorso mese Silvia Provvedi ha annunciato la sua gravidanza inoltrata, con tanto di foto di pancione che non può più nascondere.

La bella cantante aspetto il suo primo figlio dal compagno, Giorgio De Stefano, da molti conosciuto col nome di Malefix. Era lui, imprenditore a Milano, ad inviarle messaggi in aereoplano mentre la Provvedi si trovava nella casa del Grande Fratello Vip. Al termine del reality la loro frequentazione è diventata una storia d’amore a tutti gli effetti ed ora stanno per diventare genitori.

Anche se il bambino non era in programma, Silvia non sta più nella pelle dalla felicità. “Ero convintissima fosse un maschio” racconta la Provvedi all’omonima Toffanin.

“E invece si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!“.

Per Corona solo tristezza

Per Silvia Provvedi sta per cominciare una nuova vita e l’artista non può fare a meno di guardare a questo futuro raggiante con grande speranza e gioia. Quel che è stato è stato. “Per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro. Il passato l’ho realmente accantonato, ma senza dimenticarlo.

Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole”.

Eppure il ricordo di Fabrizio Corona persiste con desolante tristezza. E per lui si augura solo una cosa: “Per Fabrizio provo un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente.

A volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa“.