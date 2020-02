Diventata nota al grande pubblico per via della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Elodie è una delle cantanti più apprezzate e seguite della musica italiana. Recentemente Elodie ha fatto faville anche al Festival di Sanremo. Vera e propria star, dovete sapere che ha una sorella, più piccola di lei, di nome Fey.

Chi è Fey Di Patrizi

Classe 1993, Fey Di Patrizi è la sorella minore di Elodie. Le due hanno vissuto insieme la propria infanzia nel difficile quartiere di Quartaccio a Roma. Ex calciatrice, al momento Fey Di Patrizi lavora in un locale a Roma e, a differenza della nota cantante, vive lontano dai riflettori.

Da sempre molto unite, Fey ed Elodie Di Patrizi si assomigliano molto. Figlie di Roberto Di Patrizi, ex musicista di strada, e Claudia Marthe, le due sorelle hanno dovute fare i conti con la turbolenta separazione dei propri genitori.

In passato si è trovata in una situazione economica precaria, spesso da sola, ma Fey ha seguito le sue passioni. Ha giocato a calcio, anche nella Lazio, e ha una gattina di nome Tequila, alla quale è davvero molto legata.

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, invece, sembra che abbia una relazione con una ragazza di nome Marta Gaeta, pasticciera di un ristorante fusion della Capitale.

Il rapporto con la sorella Elodie

Apparsa nel corso di una video intervista della sorella a Noisey Italia, Fey Di Patrizi ha raccontato come il successo della cantante abbia contribuito a dare nuova serenità alla famiglia. “Quando Elodie ha iniziato a cantare in televisione è stato strano. Ma la vedevo bene in quello che faceva, come se l’avessi sempre vista cantare.

È stato un periodo felice per tutta la famiglia, in cui tutti si sono riavvicinati“.

Musicista di strada, infatti, il padre sembra aver trasmesso la stessa passione per la musica alla figlia e proprio la musica ha aiutato la famiglia della cantante a segnare un nuovo inizio. Con Fey che è senz’ombra di dubbio la fan numero uno di Elodie.

