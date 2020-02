Silvia Provvedi è ospite del salotto di Silvia Toffanin, a cui ha raccontato i dettagli della sua rinascita. La cantante, dopo il Grande Fratello Vip e la sofferta storia con Fabrizio Corona, ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Giorgio De Stefano. La sua vita ha preso una svolta decisamente positiva e dopo l’annuncio della gravidanza Silvia Provvedi svela di essere in attesa di una bambina che nascerà a giugno.

Silvia Provvedi finalmente felice con Giorgio De Stefano

Per Silvia Provvedi è un periodo magico. In famiglia sono “Tutti felicissimi, ho un compagno che mi ama, una creatura in arrivo.

Tutto questo insieme crea grande serenità“, racconta a Silvia Toffanin.

“Era un mio grande sogno diventare mamma presto, sono riuscita a realizzarlo“, continua la cantante, “Con i tempi che corrono oggi non è così scontato diventare madre ad un’età così giovane“.

In arrivo una bambina

Silvia Provvedi si lascia scappare il sesso della bambina, raccontando di come la sua famiglia abbia creato “un contesto così sereno che si preannuncia una bambina amatissima“. La cantante era convintissima fosse maschio: “E invece sarà femmina. Vorremmo un nome abbastanza corto e semplice, ma ci lasciamo trasportare“.

Il passato finalmente alle spalle

La Donatella ora vede le cose in modo diverso rispetto al periodo molto difficile che ha dovuto superare. Specie per quanto riguarda Fabrizio Corona: “Guardandomi indietro penso davvero sia una grande rinascita, il passato l’ho accantonato senza dimenticare“, racconta, “Ma il mio più grande augurio è il futuro. È molto più profondo questo amore, non manca a un appuntamento con il ginecologo, è un uomo estremamente presente“.

Sulla riservatezza estrema dell’imprenditore che ha rubato il suo cuore spiega: “C’è questa forma di amore nel rispettare la scelta di una persona molto introversa e questo rende unico il nostro amore“.

Il ritorno del sorriso

Mentre Provvedi era concorrente del Grande Fratello Vip è iniziata la conoscenza: “Ma non avevo occhi che per lui. È stato un lungo corteggiamento. Mi ha colpito quanto mi facesse ridere. La leggerezza. Io sono arrivata a Milano sorridente, senza maschere. E in un determinato periodo ero appesantita da maschere per proteggermi e lui me le ha tolte. Mi ha ringiovanita. Mi ha ridonato il sole“.

I sentimenti per Fabrizio Corona

Sul famigerato ex, la cantante dichiara che prova “Indubbiamente un po’ di tristezza, quindi gli auguro serenità, ancor di più per il figlio. È un dono di Dio che va conservato con sacrificio, si può far tanto per essere una spalla per i propri figli. Sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. Sono felice di dare amore a chi merita il mio amore“.

La relazione con il paparazzo l’ha logorata: “Io mi sono sentita priva di energie. Non le avevo quasi più e con questo uomo io ho tutte le energie possibili“, conclude.