La madre di Morgan, Luciana Colnaghi, dopo aver parlato della morte del padre del cantante a Domenica Live, incontra il figlio a Live – Non è la d’Urso. La madre e Barbara d’Urso ricuciono il rapporto tra Morgan e la sorella Roberta, un compito difficile ma non impossibile. Luciana e Morgan si riappacificano dopo anni in cui il cantante non ha visto la sua famiglia.

Morgan parla della sua famiglia

Nonostante il cantante non voglia parlare di quanto emerso sulla tragica scomparsa del padre, alla fine con la madre riesce ad avere l’agognato confronto.

Al centro c’è anche la sorella, a cui Morgan era molto legato: “La Roberta, che noi siamo di Monza, è il vero genio della famiglia, perché lei è la persona che ha due lauree, che ha portato avanti gli studi. Io sono il disastro“, dichiara.

Marco Castoldi continua spiegando il motivo dell’allontanamento: “Io sono diverso da mia madre e mia sorella, faccio una vita molto diversa. Ma certo che mi manca, è ovvio, ma ho fatto delle scelte diverse“.

La risposta all’appello della sorella Roberta

Morgan risponde anche al video in cui la sorella gli chiede di tornare in contatto, dopo 2 anni che non si parlano.

“Devo dire che Roberta è una persona molto intelligente. Noi non abbiamo neanche litigato, ci siamo allontanati“, dichiara il cantante, “Non abbiamo le stesse idee, le stesse reazioni, nonostante siamo simili siamo molto diversi. Cercheremo di non idealizzare il passato. Tutti hanno un passato, ma molto spesso il passato viene idealizzato“.

La sorpresa di Barbara d’Urso

Luciana Colnaghi aveva dichiarato oggi in trasmissione che avrebbe voluto portare al figlio la meringata, il moscato e il salame, i suoi cibi preferiti.

La regina di Mediaset decide di esaudire il suo desiderio e fa costruire una riproduzione della casa della famiglia Castoldi nel suo Drive In. Morgan e la madre iniziano a suonare al pianoforte, ormai riappacificati completamente.

