Luciana Colnaghi arriva a Domenica Live per tentare di spiegare quanto accaduto con il figlio Morgan a Sanremo. La donna, che non parla con il musicista da un anno e mezzo, racconta del messaggio mandato al figlio dopo l’esibizione della cover. Un commento che potrebbe aver scatenato la reazione di Morgan contro Bugo. Colnaghi poi ha spiegato il difficile passato della famiglia, con il dolore della morte del padre che Morgan non avrebbe mai superato.

Luciana Colnaghi: il messaggio a Morgan

Non si sentivano da un anno e mezzo, ma sarebbe bastato un suo messaggio per creare lo scandalo di Sanremo.

Luciana Colnaghi, madre di Morgan, scende a difesa del figlio da Barbara d’Urso. Durante Domenica Live racconta di aver sentito il figlio dopo l’esibizione della serata cover lamentandosi della performance di Bugo sul pezzo di Sergio Endrigo.

Luciana avrebbe scritto a Morgan per dirgli che “Bugo ha rovinato il pezzo di Endrigo“. Lei stessa musicista, non avrebbe apprezzato l’esibizione e ora pensa che quel messaggio abbia scatenato lo “schiaffo” in diretta del figlio. “Lui è stato messo a disagio dal comportamento di Bugo, poi non ha avuto ragione a fare quell’altra esibizione“, continua.

“Gli ho detto di chiedere scusa a Bugo e al pubblico, ci tenevo“, conclude.

La questione della casa: “Non l’abbiamo abbandonato”

Luciana parla poi delle accuse lanciate dallo stesso Morgan. Il cantante avrebbe dichiarato che la sua famiglia lo ha abbandonato. “Il manager si era trattenuto tutti i soldi delle esibizione e non era riuscito a presentarsi all’asta della casa. Ci hanno tagliato fuori, quelli che lavorano intorno a Marco“, controbatte la madre.

Tagliata fuori dalla vita di Morgan anche la sorella, con cui è cresciuto come fossero gemelli: “Anche mia figlia era entrata in gioco per aiutarlo.

Morgan ha detto che lo abbiamo abbandonato perché non gli abbiamo dato una casa che non era mia. Lui si è sentito trattato male. Lui non ha mai rubato allo Stato, a nessuno. Lui non ha mai rubato niente“.

Il suicidio del padre

Morgan aveva 16 anni, e 17 la sorella, quando ha perso il padre. Una figura a cui era estremamente legato, dato che la madre lavorava come insegnante ed era spesso fuori per lavoro: “Mio marito gli ha fatto da madre e quando è morto gli è mancata la madre“.

Luciana descrive il padre del cantante come un uomo fragile: “Mio marito ha sempre avuto dei problemi esistenziali. Gli è morto suo padre improvvisamente d’infarto e non ha sopportato. Lui era esaurito e si è tolto la vita. L’abbiamo trovato dopo 3 giorni, non pensavo l’avrebbe fatto“.

Il dramma mai superato

“L’abbiamo cercato subito, ci hanno avvertito che stava andando ad uccidersi. Hanno detto che sembrava fosse all’autodromo, ma non lo avevano visto, e quindi poi l’hanno trovato nel gabinetto dell’autodromo“, racconta Colnaghi.

“Uno shock pazzesco, per cui abbiamo vissuto un momentaccio. Ho cercato di aiutare i miei figli, di non piangerci troppo sopra, di far star sereni i miei figli“, continua la donna, “Non l’ha ancora superata, per questo ogni tanto ha questi periodi che non sta bene“.

Fratello e sorella avrebbero fatto terapia tante volte: “Lui poi ha fatto confusione, non si faceva una ragione. Forse voleva colpevolizzare me. Qualche discussione c’è stata perché cercavo di dire a mio marito di farsi forza, andare avanti“.

