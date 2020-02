Il “No” di Boss Doms, al secolo Edoardo Manozzi, a Morgan ha fatto impazzire la rete. Il produttore e chitarrista di Achille Lauro si sarebbe rifiutato di remixare la versione di Sincero di Bugo modificata da Marco Castoldi.

A raccontarlo è lo stesso Morgan che ieri sera, ospite di Barbara D’Urso, è tornato a parlare del chiacchieratissimo duetto con Bugo a Sanremo. L’episodio, in effetti, è stato così clamoroso, che a distanza di una settimana e più ancora se ne discute, per cercare di capirne le dinamiche. Intanto su Twitter Boss Dom diventa il nuovo trend-topic di questi giorni.

Morgan racconta il no di Boss Doms

Mentre ieri Bugo è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, per replicare alle parole di Roberta Castoldi, fratello di Morgan, quest’ultimo regalava al web un nuovo capitolo di questa storia. Ma andiamo per ordine, la sorella di Morgan è intervenuta nella domenica di Rai 1 per difendere il cantante e musicista, rimproverando Bugo. “Poteva gestire la situazione con più artisticità. Reagire all’invettiva di Morgan con un’improvvisazione altrettanto vivace“. Parole alle quali Bugatti ha replicato: “Istintivamente sul palco ho preso uno dei fogli con il testo modificato e l’ho stracciato, era una cosa che non accettavo.

Con la mia sensibilità ho reagito decidendo di non entrare in questo meccanismo. Oggi rifarei la stessa cosa” dichiara ancora convinto.

Nel frattempo Morgan, ritenendo che il suo testo è diventato molto più noto dell’originale, ha proposto a Boss Doms, un remix. “Ho sentito anche il compagno di Achille Lauro, Boss Doms, gli ho chiesto: ‘perché non mi fai il remix della canzone con il mio testo?’“. Quest’ultimo però si sarebbe rifiutato, stando a quanto dichiarato da Morgan da Barbara D’Urso, dicendo: “E lui ha detto: ‘No perché io in queste trashate italiane non ci entro’.

Perché io faccio trash italiano? ‘No, questo tipo di cose non mi interessano proprio’. Non so perché mi ha dato del trashone italiano“.

Boss Doms vola su Twitter

Subito dopo le dichiarazioni di Morgan da Barbara D’Urso il social che più si presta ai commenti istantanei durante le trasmissioni, Twitter, è letteralmente esploso. Boss Doms è divenuto subito una delle tendenze più cliccate su Twitter, con tanti che si sono schierati dalla sua parte.

Qualcuno ha scritto: “Chiedere ad un professionista di produrre il remix della canzone contro un amico segna la fine del trash e l’inizio di una presa per il culo portata oltre che smette di essere divertente quindi grazie Boss Doms per non esserti prestato ad una porcata così pur di cavalcare l’onda“. Mentre c’è chi fa notare: “Un remix di un pezzo in cui si insulta un collega non è fare musica. Ha dimostrato più rispetto Boss Doms per la persona e la carriera di Morgan, rifiutando e sbattendogli in faccia la realtà, che chi si sta indignando e chi finge di aiutarlo ma in realtà lo sta sfruttando”.

Approfondimento