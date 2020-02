È finita la storia tra Serena Rutelli e il calciatore Alessandro Prince Zorresi. Ad annunciarlo è lei stessa che lo ha raccontato attraverso i social con una story, spiegando anche le ragioni della rottura. La notizia arriva proprio nel giorno di San Valentino, come un fulmine a ciel sereno.

Eppure sembrava che la coppia fosse così lanciata verso un radioso futuro insieme. Fino all’estate scorsa parlavano addirittura di costruire una famiglia. Ma a quanto pare l’instabilità di coppia minava già da un po’ il loro amore, fino a che i due si sono resi conti di essere arrivati ad un punto di non ritorno, il capolinea.

La notizia di Serena Rutelli

Nel giorno di San Valentino l’ex gieffina Serena Rutelli sorprende tutti con la story pubblicata sul suo profilo Instagram. “So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi, ma sì, tra me e Prince è finita da un po’ di tempo“.

La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli non nasconde i tentativi che la coppia ha fatto per non arrendersi. “Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose“.

Ecco la ragione per cui Alessandro e Serena hanno deciso di dividere per sempre le loro strade.

Resta il ricordo di un amore

Della loro storia, però, entrambi conserveranno un meraviglioso ricordo, così come lei stessa ha dichiarato su Instagram. “Nulla toglie il grande amore che abbiamo nutrito l’una per l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più“. Purtroppo quando la verità è evidente non la si può ignorare.

“Lo dico il 14 febbraio proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato” prosegue l’ex gieffina.

“Va coltivato con pazienza e determinazione“. Poi aggiunge: “Nel caso non dovesse andare si riparte più forti di prima“.