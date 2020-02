Maurizio Costanzo torna ad attaccare il Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’81enne presentatore romano ha espresso senza mezzi termini il suo parere sulla trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Il nuovo attacco di Maurizio Costanzo contro il GFVip

Come riportato anche sulla propria pagina Instagram da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo Tv, Maurizio Costanzo si è scagliato contro il reality in onda su Canale 5: “Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte!

Già circa un mese fa, come riportato da ComingSoon, Maurizio Costanzo si era espresso sul programma e, specialmente, sul comportamento dell’ex concorrente Salvo Veneziano, squalificato durante il reality per delle esternazioni sessiste e totalmente contrarie alle regole della casa. Nell’occasione, sempre dalle pagine di Nuovo Tv, sul quale cura una rubrica, Costanzo aveva parlato della trasmissione come di “uno spettacolo indecente di una certa televisione che dovrebbe essere censurata”.

“Il Grande Fratello è uno spettacolo indecente“

“Il Grande Fratello è un programma che riserva spesso uno spettacolo indecente – ha aggiunto Costanzo – a causa del comportamento di certi personaggi.

È il caso di questo tizio, un perfetto sconosciuto che venti anni fa ha goduto di qualche mese di popolarità – senza alcun merito – salvo poi finire nel dimenticatoio. E alla prima occasione che ha avuto per tornare in televisione ha espresso il peggio di sé“.

Andando indietro nel tempo scopriamo che Costanzo non è mai stato avaro di critiche nei confronti del reality. Durante un’edizione condotta da Barbara D’Urso, come ricorda Il Fatto Quotidiano, il giornalista aveva detto: “Il grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo ‘La finestra sul cortile‘.

Fu un grande successo. Come lo è adesso il ‘Grande Fratello’ che si potrebbe chiamare ‘La finestra sulla discarica‘. Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo“.

