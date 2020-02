Per chi questa sera deciderà di starsene in casa, comodamente sistemati sul divano o avesse in programma di guardare la televisione, l’offerta è molto varie. Tra i programmi in onda questo martedì 18 febbraio, spiccano i seguitissimi reality Pechino Express e La Pupa e il Secchione e viceversa. Per gli appassionati di calcio, invece, immancabile l’appuntamento con gli ottavi di Champions League.

L’offerta della Rai per martedì 18

Scorrendo la guida televisiva, salta fuori che quella di stasera è una serata da imbarazzo della scelta, con molti programmi e interessanti film. A partire dal palinsesto della rete pubblica, spicca ovviamente la seconda puntata di Pechino Express su Rai 2 in grado di tirare su ottimi ascolti con la nuova edizione.

Per massimizzare gli ascolti, la Rai ha programmato sull’1 la fiction Purche’ finisca bene – Al posto suo, mentre su Rai 3 sarà ancora protagonista Bianca Berlinguer con Carta Bianca.

Mediaset risponde con La Pupa e il Secchione

Non sta a guardare invece Mediaset, che anche per questa sera propone tanta varietà per i suoi appassionati telespettatori. Resta l’appuntamento su Italia 1 con la nuova edizione della Pupa e il Secchione, che pure sta facendo bene negli ascolti ma ora dovrà vedersela con Pechino Express.

Su Rete 4 invece andrà in onda Fuori dal Coro, il talk show di Mario Giordano. Il grosso degli ascolti dell’emittente, tuttavia, dovrebbe concentrarsi su Canale 5: alle 21.00 inizierà infatti la sfida di Champions League tra l’Atletico Madrid e i campioni in carica del Liverpool.

Le altre emittenti, tra talk e tanti film

Oltre ai principali 6 canali televisivi italiani, c’è però molto altro da segnalare, specialmente se si è cinefili in cerca di qualcosa da guardare.

Oltre al consueto appuntamento DiMartedì su LA7, infatti, le reti minori stasera si popolano di tanti film diversi.

Gli amanti del western potranno rigustarsi su Iris il capolavoro di Sam Peckinpah, Il Mucchio Selvaggio, mentre per chi preferisce il fantasy l’appuntamento è su Paramount (canale 27) con il secondo capitolo de Le Cronache di Narnia. Spazio anche ai cinecomics, con The Amazing Spiderman in onda su Tv8 dalle 21.30.

Anche la Rai rilancia sui film: Big Eyes di Tim Burton su Rai 5 e Aspettando il Re con Tom Hanks su Rai Movie.

Come si diceva, ci sarà veramente l’imbarazzo della scelta.