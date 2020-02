Le tensioni confluiscono verso toni più distesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Patrick ha deciso di seppellire l’ascia di guerra con Antonella Elia, porgendole le sue scuse dopo la sfuriata durante l’ultimo alterco.

Nel farlo le offre anche una camomilla, che la Elia sembra accettare di buon grado. Anzi da parte dell’ex ragazza di Non È La Rai non manca nemmeno la battutina che contribuisce a rendere l’atmosfera decisamente più leggera.

Le scuse di Patrick

Patrick ammette di aver esagerato nell’ultimo di ripetuti scontri con Antonella Elia. Lui non ama litigare, né è solito perdere le staffe.

Per questo ha provato a fare ammenda mostrando nei confronti della coinquilina un gesto di pace.

“Vuoi una camomilla?” le ha chiesto. Poi ha aggiunto: “Ti dò la mia e ti chiedo anche scusa per la mia pesantezza di ieri, mi è sfuggita di mano la situazione, non sono abituato a litigare, non volevo essere così brutale sinceramente…“.

La risposta di Antonella Elia

La Elia risponde con una certa gratitudine di sì. A questo punto Patrick vuole che tutto sia perfetto, per questo le chiede se vuole dello zucchero o dei biscottini per accompagnare la tazza di infuso.

“Basta così. No davvero, grazie”.

Poi la battutina che fa sorridere. Antonella Elia domanda a Patrick: “Ma da quanto è in infusione? Perché se resta più di quattro minuti diventa eccitante...” non sia mai si riaccendano gli animi! Insomma, forse non sarà un epilogo, ma almeno è un passo, dopotutto Patrick e Antonella sono tra i concorrenti più iconici di questa edizione del Grande Fratello Vip.