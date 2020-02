Dopo 9 anni, mamma Irina non si scoraggia, e rilancia un nuovo appello sui social per ritrovare le sue bambine, appello che è stato condiviso oltre 4mila volte.

La scomparsa delle gemelline Schepp

Irina Lucidi, la mamma di Alessia e Livia Schepp, ha dovuto affrontare il peggiore incubo di una madre: perdere le proprie figlie e non sapere che fine abbiano fatto. Le gemelline sono scomparse nel 2011.

Il 30 gennaio il padre, Matthias Schepp, è andato a prendere Alessia e Livia in Svizzera, dove vivevano con la madre, con la scusa di voler passare un fine settimana di vacanza con le figlie, ma la vacanza si è trasformata in tragedia: l’uomo si è suicidato a Cerignola dopo aver mandato una lettera alla madre Irina in cui diceva: “Le ho uccise.

Le bambine riposano in pace, non hanno sofferto. Non le rivedrai più”.

L’appello di mamma Irina

Ma Irina non si è arresa, e dopo le complicate indagini che non hanno dato risultati, ha fondato un’associazione per aiutare sé stessa e tutte le famiglie dei bambini scomparsi che si chiama Missing Children Switzerland.

È tramite questa organizzazione e attraverso le pagine social che mamma Irina ha rinnovato a distanza di 9 anni il suo appello, pubblicando le foto delle gemelline invecchiate digitalmente.

Nel post Irina chiede a tutti di condividere il suo appello ringraziando per l’aiuto e specifica che “il processo di invecchiamento per queste immagini non è una scienza esatta, ma un’interpretazione. Anche il colore e il taglio dei capelli possono essere diversi”.

Il post pubblicato su Instagram dalla mamma delle gemelle Schepp

Aggiunge inoltre una breve guida per chi credesse di riconoscere per strada Alessia e Livia, invitando ad avvicinarle discretamente, di fare attenzione a non mettersi in situazioni pericolose e di inviare subito tramite messaggio privato all’associazione Missing Children Switzerland le eventuali informazioni o foto di cui si è in possesso.

Infine, l’annuncio per ritrovare le figlie si chiude con un appello: “Vi chiediamo di essere ancora più delicati nelle vostre azioni. Aiutateci a elaborare più rapidamente tutte le informazioni che riceveremo. Evitate di commentare se non pertinente”.

Irina continua la sua ricerca con tutti i mezzi a sua disposizione, il 19 febbraio sarà nuovamente ospite di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?

.

La richiesta d’aiuto di mamma Irina è struggente, ma dimostra anche la forza di una madre di non darsi per vinta e di continuare la sua battaglia per trovare le piccole, finché resta anche la minima speranza.