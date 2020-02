Neanche il tempo di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, che Asia Valente già commette il primo passo falso e infrange le regole del gioco. La bella influencer ha infatti riportato l’affaire Bugo-Morgan ai suoi inquilini, totalmente ignari di quanto accaduto al Festival di Sanremo quest’anno.

In seguito alla trasgressione, che le è stata fatta notare anche da Paola Di Benedetto, la Valente è stata chiamata in confessionale.

Asia Valente racconta di Bugo e Morgan

Il racconto di Asia Valente ha letteralmente lasciato a bocca aperta i concorrenti del Grande Fratello Vip di quest’anno.

Entrata a “metà corsa” la “bombastica” -come lei stessa ama definirsi- ha rivelato ai suoi coinquilini di quanto accaduto a Sanremo.

L’abbandono del palco da parte di Bugo, dopo il cambio del testo del brano Sincero in gara da parte di Morgan, non ha precedenti nella storia del Festival. Per questo gli altri concorrenti sono rimasti increduli. La Di Benedetto le ha anche chiesto: “Tesoro, ma ti hanno che non potevi dircelo?“.

Il regolamento del Grande Fratello Vip

Il racconto della Valente, seppur confuso -la giovane confonde Morgan con Malgioglio e definisce Bugo “questo sconosciuto”- ha rivelato pezzi di vita reale fuori dalla Casa.

La cosa è severamente vietata, ai concorrenti che entrano in un secondo momento, dal momento che chi partecipa dovrebbe vivere in una condizione di totale isolamento dal mondo reale.

Gli unici contatti esterni riservati agli inquilini della Casa sono quelli con gli autori, gli psicologi ed eventuali visite con familiari o conoscenti esterni, organizzate dalla produzione. Per questo durante il racconto di Asia il Grande Fratello Vip avrebbe oscurato la diretta. Poi pare che la Valente sia stata chiamata all’ordine, in confessionale.