Cristian Bugatti, in arte Bugo, è uno dei protagonisti del gossip di queste ultime settimane. Lo spiacevole episodio durante l’esibizione con Morgan continua a portare con sé un’ondata di chiacchiere e reazioni social. Si tratta di un totale cambio di rotta per la vita di Bugo, che è sempre stato lontano dai riflettori.

Chi è Elisabetta, la moglie di Bugo?

L’ombra di mistero che si è sempre portato con sé ha condizionato la sua vita privata. Non si sa molto, infatti, della sua sfera sentimentale. Sappiamo però che dal 2011 è sposato con Elisabetta, diplomatica di origine polacca.

I due si sono conosciuti nel 2010. Dopo i primi mesi della relazione, Elisabetta ha ricevuto un’offerta di lavoro in India e la coppia si è trasferita a New Delhi.

In un’intervista rilasciata al sito Art Tribune Bugo parla del perché di questo trasferimento: “Non mi sono trasferito in India per ‘ritrovare me stesso’, per seguire la spiritualità indiana o cose del genere, ma solo per amore. Mia moglie ha avuto un’opportunità di lavoro lì e io l’ho seguita”. Qui, nell’India dai mille colori, la coppia corona il loro amore e arrivano le nozze.

Vivono a New Delhi fino al 2014, anno della nascita del loro bambino e decidono di tornare a vivere in Italia, a Milano.

I miei occhi vedono, la dedica alla moglie

Bugo non parla spesso di sua moglie, sembra quasi la voglia proteggere dalla vita sotto i riflettori. Elisabetta è una diplomatica, forse sarà anche questo il motivo per il quale preferisce non esporsi. Da cantante, però, Bugo non riesce a nascondere i suoi sentimenti nei testi delle proprie canzoni; anzi, le dedica una canzone.

Il titolo della canzone è I miei occhi vedono, sempre al sito Art Tribune racconta: “Ho usato un’immagine realizzata un anno fa. Nella foto ci siamo io e mia moglie. Lei ha gli occhi chiusi, forse dorme. I miei occhi invece sono aperti, ma quegli occhi non sono veramente i miei, sono quelli di mia moglie (aggiunti con Photoshop). Io vedo il mondo con i suoi occhi, è una dedica d’amore”.