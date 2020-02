Michelle Hunziker ha pubblicato una foto su Instagram, nello scatto la showgirl abbraccia l’amica Silvia Toffanin e insieme guardano in camera complici.

Un’occasione per la svizzera, sempre attiva sui social, di dedicare alla collega un pensiero, ma soprattutto per raccontare ai fan la storia della loro amicizia. Evidente è la stima, oltre che l’affetto, nei confronti della timoniera di Verissimo, conduttrice del sabato pomeriggio in Mediaset da ben 14 anni.

La lettera di Michelle Hunziker

Nella sua didascalia, che comincia come la più classica delle lettere affettuose “Cara Silvia”, Michelle Hunziker parte dagli esordi.

La svizzera showgirl ricorda quando, anni fa, lei e la Toffanin erano giovani debuttanti. Un passato ancorato ai ricordi comuni. La Hunziker passa ad elencare tutte quelle esperienze condivise che legano l’una all’altra, come Franco Tuzio e Graziella Lopedota.

“Cara Silvia” comincia appunto Michelle. “Ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine. Abbiamo tante cose che ci legano da anni… come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina…sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi.

Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni?

Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta tanta ”fame”! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro“.

La dedica all’amica Silvia Toffanin

Poi la Hunziker, volgendo lo sguardo da quel passato incerto ai successi del presente, non può che congratularsi con la Toffanin, oggi conduttrice di uno dei programmi di punta di Canale 5 e moglie di AD Mediaset Piersilvio Berlusconi.

“È arrivato il momento di farti i complimenti… hai seminato davvero bene Silvia.

Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai MAI smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità. Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella“. Poi conclude con un affettuoso: “Avanti tutta!! Ti voglio bene“.