Leonardo Pieraccioni ha ritrovato il sorriso con una ragazza bellissima. L’attore regista toscano, in diverse occasioni, si è mostrato insieme alla nuova fidanzata e sembra, così, aver dimenticato definitivamente la ex “bellissima” moglie Laura Torrisi.

Chi è la fidanzata di Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni non si nasconde più ed esce allo scoperto con una nuova bellissima fidanzata. Lei è Teresa Magni, 38 anni, non fa parte del mondo dello spettacolo e con il fidanzato ha almeno 2 cose in comune: entrambi toscani e genitori. Anche Teresa, infatti, è mamma di una bambina, Anna, nata da una precedente relazione.

Un’altra cosa in comune è la riservatezza, entrambi non pubblicano sui social foto insieme, e Teresa ha addirittura il profilo Instagram privato.

Pieraccioni sembra fare sul serio, tanto che ha presentato la neo fiamma agli storici amici Giorgio Panariello e Carlo Conti. Questa volta l’attore toscano ha forse definitivamente dimenticato la sua ex moglie Laura Torrisi, che tuttavia, sembra non aver risparmiato frecciatine alla nuova storia dell’ex.

La fine della relazione con Laura Torrisi

La storia con Laura Torrisi era nata sul set del film Una moglie bellissima i due sono stati insieme per diversi anni e dalla loro relazione è nata una bellissima bambina, Martina.

L’annuncio della fine della loro relazione arriva come un fulmine a ciel sereno per i tifosi della coppia. Sembra dovuta ad un presunto tradimento da parte della Torrisi, dopo che l’attrice era stata paparazzata insieme Alessio Occhiocupo. Laura però ha smentito categoricamente il tradimento: la storia con Leonardo infatti era finita già da tempo ma insieme avevano deciso aspettato a dirlo per metabolizzare meglio l’accaduto.

Pieraccioni sulla fine della relazione non si è mai sbilanciato più di tanto limitandosi solamente a dichiarare che la fine sarebbe dovuta a “tempi differenti”.

La nuova fidanzata sarà all’altezza del simpatico attore toscano?

