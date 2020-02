Nuovo appuntamento giornaliero con i suggerimenti su cosa guardare in tv questa sera, giovedì 20 febbraio. Senza programmi di spicco, la serata è dominata da grandi film e serie tv, su tutti il campione d’ascolti Don Matteo. Per gli sportivi, invece, ci sarà la partita della Roma in Europa League da seguire.

La nuova puntata di Don Matteo 12

Da segnare sul palinsesto televisivo e specificatamente quello della Rai, questa sera andrà in onda la quinta puntata di Don Matteo 12, una serie che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta della prima puntata dopo lo stop di Sanremo e le anticipazioni fanno ben sperare per un episodio ricco e interessante.



Su Rai 3 invece andrà in onda la seconda parte di Skianto, lo show di Filippo Timi incentrato proprio sulla tv italiana. Per far posto a questi 2 programmi, Rai 2 ha in programma il film Passengers, con Jennifer Lawrence e Chris Pratt, che inizierà alle 21.20.

Su Italia 1 tornano Le Iene

Guardando invece a casa Mediaset, sarà una serata senza particolari acuti, ma comunque in grado di intrattenere il pubblico televisivo.

Italia 1 trasmetterà una nuova puntata del popolare Le Iene Show, condotto stasera dal trio femminile Palmieri-Ruggieri-Rei e da quello maschile Golia-Viviani-Roma.

Canale 5 risponde alla Rai con un film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, Mamma o Papà?, remake dell’originale francese del 2015. Infine, per quanto riguarda le major della televisione italiana, su Rete 4 torna Paolo del Debbio con Dritto e Rovescio, approfondimento politico e culturale.

Le altre reti: grande calcio su Tv8

Da segnalare sulle altre reti ci sono soprattutto 2 cose: Piazzapulita su La7 (inizio ore 21.25, conduce Corrado Formigli) e la partita dei sedicesimi di Europa League Roma-Gent su Tv8, calcio d’inizio alle 21.00.



Qualche consiglio anche per i cinefili: sul canale 34 andrà in onda un film del compianto Paolo Villaggio, I no spik inglish, mentre Italia 2 trasmetterà il sequel della popolare commedia Come ammazzare il capo e vivere felici. Bonus per i fan di arti marziali e di un certo cinema: Cielo metterà in onda Kickboxer – Il nuovo guerriero, un film con Jean-Claude Van Damme, un altro che non ha bisogno di preentazioni.