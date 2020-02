Ivan Cottini, il ballerino malato di Sla è stato nuovamente ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Al suo fianco mamma Gabriella, che proprio oggi, 21 febbraio, compie gli anni.

In questa occasione, Ivan ha deciso di rivolgere alla madre le sue parole d’amore pubblicamente con una lettera. Una dedica meravigliosa che è riuscita a commuovere per fino Eleonora Daniele.

La sorpresa di Ivan Cottini

Ivan Cottini ha voluto riservare alla mamma una sorpresa in questo giorno speciale. ” Ivan oggi, per il tuo compleanno, ti ha preparato un regalo ” ha cominciato la Daniele alla signora Gabriella ospite nel suo studio. Così il ballerino ha scritto una lettera per la signora Gabriella, che riuscisse a spiegare tutto l’amore e la gratitudine per sua madre. “Ivan oggi, per il tuo compleanno, ti ha preparato un regalo” scrive il ballerino affetto da Sla.

Poi la lettera prosegue: “Voglio urlarti che non vorrei al mondo mamma diversa da te. Ti prendi cura di me, sei sempre in macchina con me tra un ospedale e l’altro […] ricordo quando facevo finta di dormire, tu mi tenevi la mano, perciò io rimanevo con gli occhi chiusi perché stavo così bene…“.

L’incontro tra Cottini e la mamma

Al termine della lettera Ivan Cottini ha fatto l’ingresso in studio sulla sua sedia a rotelle. L’emozione riempie tutta la sala quando i due si incontrano e si abbracciano, al punto che Eleonora Daniele si commuove e si fa da parte: “Vi voglio lasciare soli… Non voglio rovinare questo momento” dichiara la conduttrice.

Poi il ballerino rivolgendosi alla conduttrice ha detto: ” Oggi non è solo il compleanno di mia madre, ma anche l’onomastico di Eleonora“.

Ebbene sì, il 21 febbraio è Santa Eleonora. Insomma a Storia Italiane una giornata piena di fantastiche emozioni, che il pubblico ha condiviso con i suoi protagonisti.