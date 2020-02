Quando qualcuno lo ha ipotizzato su Instagram Pietro Delle Piane non ha né smentito né confermato di essere il figlio di Carlo Delle Piane, morto lo scorso agosto. Montato il caso, Federica Panicucci ha invitato a nel suo salotto a Mattino 5 la vedova di Carlo Delle Piane, Anna Corvino.

È stata la Corvino a fare chiarezza sulla cosa e smentire ogni ipotesi di parentela tra il defunto attore e il fidanzato di Antonella Elia. “Io non lo conosco“.

Pietro figlio di Carlo Delle piane, il dubbio sul web

A far sorgere i dubbi un post pubblicato da Pietro, dopo la morte diCarlo Delle Piane.

Una foto dell’attore, accompagnata dalla didascalia: “Buon viaggio” e gli hashtag #carlodellepiane e #pietrodellepiane.

I commenti alla foto esprimono una certa sorpresa nell’intuire che forse ci sia un legame di sangue tra i due. “Non sapevo che fosse il tuo papà. Le mie condoglianze, un abbraccio” scrive un utente. “Avevi un grande papà, adesso capisco perché sei una persona meravigliosa” aggiunge qualcun altro. A questi commenti Pietro Delle Piane non ha smentito, ma ha messo un cuoricino ai follower.

Il post di Pietro Delle Piane a Mattino 5

Il commento di Anna Corvino

Federica Panicucci fa notare la cosa in studio, alla presenza di Anna Corvino, vedova dell’attore. La Corvino ha commentato la cosa: “Cosa dire, in questo mondo succede di tutto. Io sono una persona serena, non ho giudizi. Se la vedrà con la sua coscienza. Carlo non ha mai amato le bugie, era un puro. Sicuramente non gli avrebbe fatto piacere questo uso improprio, se fosse così, di una parentela che non c’è“.

Anna Corvino dichiara di non aver mai conosciuto Pietro, ma soprattutto dichiara che il marito non gliene ha mai parlato.

“Mi è stato chiesto se conoscevo questo signore, io non lo conosco. Non ho mai sentito parlare Carlo di questa persona. Non è il figlio di Carlo, assolutamente no. Non mi risulta che sia nemmeno un parente stretto. Se poi è un parente alla lontana…ma non ho mai sentito parlare di lui. Non lo conosco. Come in vita ho sempre tutelato Carlo, l’immagine e il bene di Carlo, devo dire che Pietro è una persona che non abbiamo mai frequentato“.

Infine il commento della Panicucci. “Una mancanza di rispetto non solo nei confronti di Carlo Delle Piane ma anche nei confronti del suo stesso padre“.