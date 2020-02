Clizia Incorvaia nella bufera al Grande Fratello Vip, per alcune frasi choc contro Andrea Denver: la concorrente rischia grosso e sul suo profilo Instagram è stato diffuso un messaggio con cui lo staff prende posizione sul caso.

Lo staff di Incorvaia interviene

Mentre soffiano venti di bufera intorno alla permanenza di Clizia Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip, e gli sponsor prendono il largo dalla concorrente dopo quanto detto ad Andrea Denver, la produzione ha annullato il televoto che la vedeva in corsa contro Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli.

Segno che un provvedimento durissimo è all’orizzonte, come lasciato intendere dal comunicato ufficiale sul sito del format.

Lo staff della gieffina è intervenuto sul profilo Instagram della stessa, parlando di “accanimento” contro la concorrente e di “esagerata condanna mediatica“: “In quanto management della Signora Clizia Incorvaia, ci sembra doveroso puntualizzare ed essere estremamente “limpidi” su quanto accaduto. Le affermazioni della Signora sono state è vero alquanto fuori luogo e molto, molto colorite nessuno lo mette in dubbio. Desideriamo sottolineare, che ci si sta accanendo contro di lei – con una esagerata condanna mediatica – su una frase che nulla aveva a che fare con l’organizzazione Mafia nella sua accezione più stretta (…)“.

La nota continua con un’altra serie di considerazioni sulla posizione dell’ex di Francesco Sarcina: “Riteniamo che oggi il nostro paese abbia dei problemi molto ma molto più gravi ed importanti sui quali porre riflessioni non ultimo il Coronavirus e trovare il tempo per accanirsi su questa ragazza per una frase detta durante una litigata – dove ognuno di noi spesso dice per rabbia cose prive di senso – sia un atteggiamento di grande superficialità.

(…) Desideriamo inoltre anche sottolineare che – confrontandoci con la nostra divisione legale – la Cassazione non ritiene reato o diffamazione, delle affermazioni “sopra le righe” come quella pronunciata dalla Sig.ra Incorvaia quando avvengono in una discussione dove i toni si esasperano“.

Le parole contro Andrea Denver

Pomo della discordia sono le frasi pronunciate da Clizia Incorvaia durante un infuocato confronto con il coinquilino Andrea Denver, che hanno spinto i vertici della trasmissione a prendere un provvedimento.

L’influencer ha scatenato la rabbia di tanti telespettatori con alcune affermazioni che potrebbero ora costarle l’uscita di scena dal reality: “Tu non ammazzi un fratello pugnalandolo alle spalle e poi dici di essere pentito.

Della nomination non me sbatte, io sono rimasta male al cuore perché tu sei un maledetto Buscetta. Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti“. Clizia Incorvaia avrebbe mal digerito la nomination del gieffino, motivo dell’accesa lite in cui sono venute fuori le parole in questione.

Approfondisci

Tutto sul Grande Fratello Vip

GF Vip: scontro infuocato tra Rita Rusic e Adriana Volpe

Clizia Incorvaia in crisi: Paolo Ciavarro la consola al GF Vip