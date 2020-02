La decisione è stata comunicata poco fa attraverso i canali social ufficiali della trasmissione. Il Grande Fratello Vip metterà gli inquilini al corrente degli effetti del Coronavirus in Italia. E per farlo entrerà nella Casa Alfonso Signorini in persona.

Nonostante il regolamento preveda che i concorrenti restino, per il tempo della loro permanenza all’oscuro di quanto accade fuori dalla Casa, la produzione ha ritenuto opportuno fare un’eccezione ed informarli. Per l’occasione interverrà in trasmissione un esperto infettivologo.

Comunicato del Grande Fratello Vip

Il comunicato urgente è apparso anche su Instagram questa sera.

“Grande Fratello Vip ha deciso di comunicare ai concorrenti quanto sta accadendo in merito al Coronaviurs” si legge nel post pubblicato.

Il comunicato del Grande Fratello Vip

Poi la produzione annuncia la presenza del dottore D’Avino che accompagnerà il conduttore Alfonso Signorini nell’annuncio della notizia. “Alfonso Signorini, accompagnato dall’infettivologo Alessandro D’Avino, entrerà nella Casa del GF Vip, per fornire loro tutte le informazioni e rispondere alle domande che gli inquilini del loft di Cinecittà vorranno fargli“.

Emergenza Coronavirus

Nel corso del week la diffusione del Coronaviurs, noto come Covid-19 è sicuramente diventata più preoccupante in Italia.

I casi di contagio sono aumentati, più di 200 tra Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Mentre quest’oggi è salito a 6 il numero delle vittime positive.

La situazione è sotto controllo, come dichiarato da Angelo Borreli, capo della protezione civile. Tuttavia il panico aumenta tra i cittadini e con esso le truffe di chi specula sulle circostanze. A causa proprio di questo grosso fermento in atto, il Grande Fratello Vip ha ritenuto che il fenomeno non potesse essere tenuto nascosto ai suoi concorrenti oltremodo e questa sera in diretta, gli inquilini scopriranno tutto riguardo all’epidemia che sta sconvolgendo il mondo ormai da settimane.

Insomma quella di lunedì non sarà una puntata come tutte le altre per i vip in gara.

