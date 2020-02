Mara Venier ospita nel suo salotto di Domenica In la cantante, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, Irene Grandi. La conduttrice, intervistando l’artista, ne approfitta per chiedere scusa, addirittura in ginocchio, per la gaffe fatta nei suoi confronti che ha fatto il giro della rete.

Mara Venier imbarazzata: “Me volevo ammazzà“

Nela puntata scorsa di Domenica In, appuntamento domenicale di Mara Venier, tra i tanti ospiti c’è stato anche spazio, come da tradizione, agli artisti di questo ultimo Festival di Sanremo. Infatti presente nella puntata c’era anche Irene Grandi. All’entrata dell’artista, la conduttrice l’ha accolta subito in ginocchio.

Il riferimento era chiaramente alla gaffe compiuta dalla stessa la settimana prima. La Venier, infatti, aveva affermato che Irene Grandi non era in gara a Sanremo, per poi essere subito corretta dal pubblico in studio.

“È l’età. Ho fatto una delle mie gaffe, ne faccio tante! – sono state le prime parole di Mara – Un attimo dopo mi sono resa conto di questa stupidata, me volevo ammazzà. Ti chiedo scusa. Mi sono pure fatta visitare!“. La cantante risponde ironicamente: “Può sfuggire un concerto fantastico, ma queste cose buffe no.

Alla fine erano tutti contenti perché sarei stata qua oggi”.

Irene Grandi sul palco dell’Ariston con il pezzo di Vasco

Durante l’intervista Irene Grandi ha rivissuto le emozioni del suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo. In questa occasione, tra l’altro, il pezzo Finalmente Io portava la firma di Vasco Rossi. L’artista parla della collaborazione con il rocker: “Vasco sembra uno che fa tante cose, in realtà è un grande pensatore. Un anno prima gli ho detto ‘se ti viene uno dei tuoi pezzi bomba, pensami, io sono qua’”.

E così è successo, infatti dopo quasi un anno, quando mancava poco alle selezioni per il Festival, Vasco l’ha chiamata a sorpresa. “Mi ha detto ‘sei libera per Sanremo? Ho un pezzo giusto per te, il pezzo che avrei voluto cantare io’” ricorda l’ospite. L’intervista si è conclusa rivedendo le divertenti immagini della gaffe compiuta dalla padrona di casa che si scorda della presenza di Irene Grandi a Sanremo.

