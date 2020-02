Nell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda il 16 febbraio, la signora del salotto di casa Rai Mara Venier commette una delle sue gaffe riguardo il Festival di Sanremo e la partecipazione di una cantante: “Irene Grandi? Ma non c’era!”. Risate in sala mentre la conduttrice, come sempre, la prende sul ridere.

Bugo ospite a Domenica In

In queste ultime settimane il caso Morgan-Bugo non ha mai smesso di essere al centro dell’attenzione. Le ospitate dei due cantanti non si sono fatte attendere e nella scorsa puntata di Domenica In Cristian Bugatti, in arte Bugo, dice la sua sulla vicenda che l’ha visto protagonista.

Ricordiamo come il piccolo scherzetto di Morgan sia costato al duo di Sincero la squalifica da Sanremo 2020, avvenuta durante la quarta serata del Festival della canzone italiana.

La gaffe di Mara su Irene Grandi

Durante l’intervista Mara Venier chiede al cantante quale sia la canzone del Festival che più ha apprezzato e prontamente il cantante risponde: “Ce ne sono tante, ma la prima che mi ha colpito è quella di Irene Grandi“. Il commento della padrona di casa spiazza sia il cantante che il pubblico presente in studio: “Irene Grandi?

Ma non c’era!“. Bugo resta un attimo perplesso a fissare la conduttrice poi, visto lo sconcerto generale, la reazione della Venier non si fa attendere: si rende conto della gaffe e cerca di salvare la situazione: “C’era? Ah no, ho sbagliato. Ho la febbre, scusate!“, rivela tra le risate del pubblico e dello stesso Bugo che si sente un po’ meglio.

La canzone alla quale Bugo si riferisce è Finalmente Io, scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, che ha portato Irene Grandi alla sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo.

