Continua il controllo delle persone infette in Italia. I casi si stanno estendendo sul territorio nazionale, dopo il primo caso nel sud della penisola di questa mattina, ora si contano anche in Liguria e Toscana. Appena qualche ora fa c’è stato l’ultimo bollettino sulla situazione italiana legata ai contagiati e ai morti per Covid-19 (Coronavirus): salgono a 11 le vittime. Intanto però si conta il primo caso in Algeria.

Liguria e Toscana

Dopo un primo caso registrato nella giornata di oggi, arriva anche il secondo caso di coronavirus in Liguria. Il primo ad “Alassio: manteniamo la calma, siamo preparati e affronteremo tutto come sempre“, rivela Giovanni Toti su Facebook.

Poi il secondo caso, questa volta a La Spezia. “E’ un uomo di 54 anni, di nazionalità italiana, è ricoverato presso malattie infettive ed è in buone condizioni. Era passato da Codogno negli ultimi 10 giorni. Stiamo ricostruendo la catena epidemiologica come fatto per Alassio“.

🔴 Coronavirus, secondo caso in Liguria: si tratta di un uomo di 54 anni di La Spezia, passato da Codogno nei giorni scorsi Gepostet von Giovanni Toti am Dienstag, 25. Februar 2020

AdnKronos traccia poi un riassunto del contagio Regione per Regione: 240 in Lombardia, 45 in Veneto, 26 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, i 2 in Liguria che abbiamo appena visto e uno nella Provincia autonoma di Bolzano.

Il virus esce dell’Europa

Il coronavirus si muove con le persone. Come era già chiaro da questa mattina, quando si è trovato il primo contagio a Palermo, una donna del bergamasco, c’è il primo caso anche in Algeria. Il sito Tsa-algerie riporta le parole del ministro della Sanità del paese africano, Abderrahmane Benbouzid che spiega che il primo infetto è un cittadino italiano. L’uomo è arrivato in Algeria il 17 febbraio e ora si trova ricoverato in isolamento all’Istituto Pasteur.

“Sono state adottate tutte le misure per la presa in carico del paziente, messo in quarantena“, ha spiegato ancora il ministro per rassicurare.

Per quanto riguarda invece i due casi a Tenerife, la coppia positiva al test è di Piacenza e sono un medico e la moglie.

