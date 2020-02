Gossip, storia e attualità al Grande Fratello Vip: i concorrenti vengono informati sul Coronavirus, all’interno della Casa non mancano accese discussioni e pesanti squalifiche. I voti della quattordicesima puntata.

I concorrenti che hanno raggiunto la sufficienza in pagella

ALFONSO SIGNORINI 8 “Prudenza sempre e panico mai”. La decisione di mettere al corrente i gieffini sul Coronavirus era doverosa, l’informazione su tematiche così delicate a livello non solo nazionale, ma globale non può essere omessa, nonostante si tratti di un reality, in quanto “Il gioco è una cosa, la vita è un’altra”, come sottolinea Alfonso Signorini.

Chiaro ed esplicativo anche il discorso sulla mafia: il conduttore ha dimostrato maturità, delicatezza e fermezza.



ANDREA DENVER 7.5 Come sottolinea Signorini, Andrea Denver non sembra aver nominato Clizia Incorvaia con malizia o cattiveria. Dovendo scegliere tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la nomination è ricaduta sulla concorrente siciliana. Dopo la discussione con quest’ultima, Andrea Denver si lascia andare ad un pianto incontrollato, deluso dall’aggressiva oratoria contro di lui. In puntata, però, si dichiara dispiaciuto di vedere Clizia così scossa nel momento del pentimento dopo il discorso di Alfonso Signorini.





PAOLA DI BENEDETTO 7 Nella diretta della scorsa puntata, Paola perde le staffe contro l’ego “smisurato” di Antonio Zequila. La showgirl rimane ferita dall’accusa di non aver altra virtù se non la bellezza, frecciatina alla quale risponde con un diretto: “Cafone“. Inizia ad emergere il vero carattere di Paola Di Benedetto, che ha voluto dimostrare di non essere una bella che non balla.

Gli inquilini insufficienti della quattordicesima puntata

ANTONIO ZEQUILA 5 Ferito nell’orgoglio da Paola Di Benedetto sulla sua fama di donnaiolo, si lancia in commenti indelicati sulla coinquilina. Il gap generazionale per Zequila non ha alcun tipo di influenza sul suo charme – a tal proposito riporta con fierezza la testimonianza di una giovane conquista di Capodanno -.

Parole eccessive anche nei confronti di Andrea Denver, al quale però chiede scusa in puntata.



CLIZIA INCORVAIA Inclassificabile – Gli “Insulti pesanti e irripetibili” di Clizia Incorvaia contro Andrea Denver costringono la produzione del programma a prendere provvedimenti. Sui social è impazzato l’hashtag #cliziafuorisubito. Molti spettatori non transigono sulle parole di Clizia Incorvaia, da lei così giustificate: “Vengo da una realtà in cui abbiamo combattuto la mafia, i miei amici hanno perso fratelli, padri, vivevamo per Falcone e Borsellino, ho perso il senno, ho detto una cosa in maniera non logica e chiedo scusa a tutte le famiglie che stanno lottando contro questo cancro, chiedo scusa alla mia famiglia, a tutti”.

Squalifica immediata.