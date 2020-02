Amara sorpresa per l’attore americano Michael Douglas. Secondo le sue ultime volontà, l’intero patrimonio del defunto padre Kirk Douglas, di oltre 60 milioni di dollari, sarà devoluto in beneficienza.

Il patrimonio di Kirk Douglas devoluto a enti benefici

Ammonterebbe a 60 milioni di dollari l’eredità di Kirk Douglas, star di film come Spartacus che è morto all’età di 103 anni il 5 febbraio. Tuttavia, suo figlio Michael, anch’egli attore hollywoodiano famoso in tutto il mondo, resterà a bocca asciutta. Kirk Douglas avrebbe deciso di lasciare la sua intera fortuna a enti e associazioni che si occupano di chi ha più bisogno.

Tra i beneficiari dell’ingente patrimonio dell’attore ci sarà la St Lawrence University, che creerà una borsa di studio per gli studenti appartenenti alle minoranze e ai meno abbienti. Le altre strutture che riceveranno l’eredità sono: il Westwood’s Sinai Temple, sede della Kirk e Anne Douglas Childhood Center, il Culver City’s Kirk Douglas Theatre, un cinema che è stato trasformato in un teatro, e il Children’s Hospital di Los Angeles.

Michael Douglas, tuttavia, sembrerebbe non avere nulla da temere: il suo patrimonio sarebbe di circa 300 milioni di dollari.

Kirk Douglas, il messaggio del figlio per la sua morte

Kirk Douglas, il cui vero nome è Issur Danielovitch, era figlio di una famiglia di ebrei bielorussi immigrati negli Stati Uniti. È stato proprio Michael Douglas a dare l’annuncio della morte del genitore, con un post su Facebook, che per lui non era la leggenda di Hollywood ma semplicemente un padre. “È con grandissima tristezza che io ed i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati, all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’epoca d’oro del cinema che ha vissuto a lungo nei suoi anni d’argento, un attivista umanitario la cui dedizione alla giustizia ha indicato uno standard al quale tutti noi possiamo aspirare.

Ma per noi era solo un papà”. Kirk Douglas è stato protagonista di 75 pellicole, vincendo un Oscar nel 1996 e tra i sui film più famosi si ricordano Sfida all’Ok Corral, Il grande cielò e Brama di vivere.