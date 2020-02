Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, è al centro del ciclone in questi giorni. Da un lato le accuse di chi ritiene che abbia lasciato intendere di essere figlio del noto attore Carlo Delle Piane, dall’altro il presunto tradimento nei confronti della compagna.

Nel corso della puntata di domenica scorsa a Live – Non È La D’Urso, Pietro ha smentito una volta per tutte qualsiasi tipo di parentela con l’interprete scomparso. Ha anche chiesto scusa alla conduttrice Barbara D’Urso per la lite della precedente ospitata, in cui ha parlato della sorella di Carmelita, Daniela D’Urso.

Anzitutto le scuse

L’ultima volta che Pietro Delle Piane è stato ospite di Barbara D’Urso, l’attore si è lasciato sfuggire un aneddoto che riguarda proprio la sorella della D’Urso. La cosa non è stata affatto gradita né da Barbara, né dalla sorella Daniele che ha minacciato querela.

A questo, punto, tornato nel salotto di Lady Cologno, Pietro ha chiesto scusa per l’accaduto. “Ti chiedo scusa per aver parlato del privato e ti ringrazio per avermi dato la possibilità di replicare“.

Barbara D’Urso accetta le scuse

Barbara, per contro, ha spiegato ancora una volta di essere molto gelosa della sua vita privata e della sua famiglia.

“A differenza di altre persone sono molto legata il mio privato, non ne parlo mai” ha risposto la conduttrice. “Proteggo la mia famiglia. A parte una sorella che fa l’attrice ed è personaggio pubblico non parlo mai di loro“.

Tuttavia, intese le intenzioni sincere di Pietro, Barbara ha accettato le sue scuse. “È stato bruttissimo. Accetto le tue scuse a andiamo avanti”.

La spinosa questione del nome

Nei giorni passati Federica Panicucci ha ospitato a Mattino 5 la vedova di Carlo Delle Piane, Anna Crispino.

È stato portato all’attenzione della donna una reazione dell’attore Pietro su Instagram, ad alcuni commenti di utenti che hanno creduto che fosse figlio o parente dell’attore scomparso. Pietro non avrebbe fatto nulla per smentire la cosa, anche se non l’ha nemmeno dichiaratamente confermato. Ci ha pensato la Crispino a smentire le voci, dichiarando di non averlo mai conosciuto.

A questo punto, da Barbara D’Urso, Pietro Delle Piane ha fatto luce sulla questione. “Io non ho mai dichiarato o scritto di essere il figlio, il nipote, il cugino, lo zio di Carlo Delle Piane” comincia l’attore.

Poi Pietro, all’anagrafe Le Piane, spiega l’origine del suo cognome d’arte. “Nel 2000 ho cambiato cognome dietro consiglio del mio agente che era Giuseppe Perrone. Io mi chiamo Pietro Le Piane in arte Delle Piane”.

Il discusso post di Instagram

Detto questo Pietro Delle Piane ha cominciato a rivelare le dinamiche dietro la gestione dei suoi social. “La pagina Instagram non la seguo io. La seguiva un amico. Io approvavo le foto. Quando è venuto a mancare Carlo io ho chiesto di pubblicare quella foto perché Carlo per me rappresenta un mito della recitazione” prosegue. “L’ho incontrato 3 – 4 volte ai David di Donatello, gli ho stretto la mano. Tutti sanno che non è mio padre” ha precisato l’attore.

Poi il motivo dei like a quei commenti. “Ho messo i like, ma c’erano pure ai commenti di chi scrive che Carlo non era mio padre. Erano like di affetto, non guardo i commenti di Instagram. Non li guardo manco ora che mi stanno massacrando, mi chiamano “millantatore”. Le persone che mi stanno screditando ne risponderanno nelle sedi opportune. C’è scritto “Le Piane” nei contratti delle mie ospitate a Mediaset, mi sembra strano che l’azienda non lo sapesse. C’è un articolo di Chi del 22 gennaio in cui ho detto che non sono figlio di Carlo Delle Piane. La gente lo ha pensato solo adesso che ne avete parlato, o quando Carlo è scomparso. Per 20 anni non ho avuto problemi. Non li ho mai avuti con Carlo in vita“.