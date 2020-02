Annamaria Malipiero, ex compagna del noto attore Francesco Nuti, ha raccontato al pubblico di Vieni da me l’intensa storia d’amore vissuta con il regista toscano, dalla quale è nata Ginevra Nuti, svelando dei particolari e rivelando le difficoltà affrontate.

L’inizio dell’amore tra Francesco Nuti e Annamaria

L’attrice ha raccontato i suoi primi successi raggiunti in compagnia di sua mamma, ricordando il primo concorso di bellezza vinto proprio con lei, a Los Angeles. Ha inoltre parlato del primo incontro con Francesco Nuti, avvenuto quando lei aveva appena 22 anni e l’attore ben 17 anni in più. La gentilezza di Nuti le è stata chiara fin dal primo momento, infatti ha svelato che prima di corteggiarla, Francesco ha chiesto il “permesso” alla madre con una semplice e diretta domanda: “Posso corteggiare tua figlia?”.

Annamaria racconta la depressione del suo ex compagno

Le difficoltà, per Francesco, sono iniziate ad apparire durante il periodo “blu”, definito così dallo stesso attore toscano. Era cosi che descriveva il periodo difficile, di depressione, che lo stava travolgendo. La sua ex compagna ha spiegato: “Gli ultimi film non sono più andati bene perché non riusciva più ad avere idee“.

Annamaria è sempre stata di grande aiuto per Francesco, supportandolo soprattutto in quei momenti così delicati vissuti dall’attore e ha aggiunto: “Sono sempre stata accanto a Francesco nel bene e nel male“. Questo momento buio, però, Francesco lo trasmetteva involontariamente anche alla sua compagna e alla famiglia intera.

La fine della relazione tra Annamaria e Francesco

La storia d’amore tra Annamaria e Francesco ha poi passato un momento di crisi che ha portato alla fine della relazione. La rottura definitiva si è verificata a seguito di una proposta di lavoro, ricevuta da Annamaria, che la “costringeva” a trasferirsi Milano. Così, anche se non a cuor leggero, ha deciso di accettare e di partire con la figlia Ginevra ed incominciare con lei questa nuova avventura.

Pur avendo provato a portare avanti la loro relazione, dopo poco hanno deciso di chiudere la storia a causa delle tante difficoltà che la distanza amplificava ulteriormente. Ma, nonostante la rottura, Annamaria Malipiero ha precisato: “Ho sempre cercato di mantenere il rapporto tra Ginevra e Francesco“.

La nuova vita di Annamaria Malipiero

Annamaria Malipiero si è rifatta una nuova vita a Milano, città in cui ha conosciuto Marco Bindelli, con il quale ha avuto 2 figli, e ha raccontato al pubblico di Vieni da me come ha fatto a conquistarla: “Mi ha travolta con la sua simpatia e il suo animo generoso” e ha aggiunto: “Il nostro rapporto poi è finito. Ma ci sono rapporti civilissimi, lui è stato un papà meraviglioso. Tre anni fa, purtroppo si è ammalato e non ce l’ha fatta“.

Caterina Balivo: “Ginevra è una ragazza speciale“

Oggi il suo cuore batte per un altro uomo, e, dopo aver rivelato che la sua nuova fiamma: “Piace molto anche a Ginevra“, Caterina ha invitato Ginevra, descritta dalla stessa conduttrice Caterina Balivo, “una ragazza speciale“, ad entrare in studio per rispondere a delle “Domande Scottanti”.