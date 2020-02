Nuove trame in vista nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo gli scossoni dati da eliminazioni e squalifiche, sembra che all’orizzonte ci sia possa essere una nuova tresca amorosa. I protagonisti sarebbero l’inquilina Sara Soldati e il modello Denver. A confessare l’attrazione è stata la stessa modella e influencer bolognese.

L’attrazione di Sara Soldati per Denver

Notte fonda, telecamere notturne e via di confessioni. Perché il Grande Fratello ogni tanto ci ricorda anche di essere nato proprio per questo: spiare le conversazioni degli inquilini, guardare nuove infatuazioni nascere nella Casa. Non solo insulti che costano squalifiche (la più recente Clizia Incorvaia) o polemiche di ogni tipo, anche un po’ di gossip voyeurista.



Per questo ora fa parlare la confessione di Sara Soldati a Antonella Elia, Paola di Benedetto e Asia Valente nella camerata delle donne. “Basta, lo facciamo sfidanzare…” dice Sara, parlando del modello Denver, già protagonista di altri gossip nella Casa.

Lui è fidanzato con Anna Wolf

L’ostacolo è subito evidente: Denver (nome d’arte di Andrea Salerno) è fidanzato con la modella Anna Wolf. Questo però non impedisce alle altre coinquiline di spingerla a provarci: “Ti prego, seducilo: è troppo divertente” dice una delle donne.

Più accorta Paola di Benedetto: “Da un lato mi piacereste troppo, dall’altro rispetto il fatto che sia fidanzato“. Quindi aggiunge: “Però sai che c’è? Se ti piace nessuno ti toglie la possibilità di provarci, nel massimo rispetto“, rendendosi poi conto del paradosso appena detto. La preoccupazione di Sara Soldati è anche un’altra: “Sono troppo abituata ad essere corteggiata“.

L’influencer è di nuovo in nomination e quindi ha solo una settimana per portare a termine il suo piano.

Resta da vedere che reazione avrà Denver, per non parlare della fidanzata Anna Wolf.

