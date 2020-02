Continua il grande successo del programma C’è posta per te, sia sui social che in termini di ascolti. Nella prossima puntata, in onda sabato 29, protagonisti saranno anche Belén Rodriguez e Stefano De Martino.

La coppia è infatti stata invitata in trasmissione dal duo comico Pio e Amedeo con una proposta divertente da parte dei 2.

Le anticipazioni della prossima puntata

Dopo il grande successo di ascolti della scorsa puntata, anche per il prossimo 29 febbraio Maria De Filippi ha delle sorprese per il suo pubblico di C’è posta per te. Gli ospiti vip della puntata saranno infatti Belén e Stefano De Martino, ma non in qualità di “sorprese” alla gente comune.

Infatti la coppia, da poco tornata insieme, è stata chiamata da Pio e Amedeo, il duo comico pugliese di successo. Secondo le anticipazioni di Fanpage, i 2 comici, accompagnati da Gabriele, fratello di Amedeo, cercheranno di scroccare dei soldi alla celebre coppia.

Un episodio simile era accaduto nel loro Emigratis quando i 2 chiesero a Balotelli di contribuire all’acquisto di una macchina nuova per il neopatentato Gabriele.

Il ritorno di fiamma per la coppia social

L’ospitata all’interno del programma di Maria De Filippi avviene a un anno dalla riconciliazione dei 2 dopo il divorzio. La celebre coppia si era formata nel 2012, dopo che il ballerino di Amici aveva interrotto la sua relazione con Emma Marrone. L’intesa è così forte che solamente un anno dopo si sposano e a coronamento del loro amore nasce il piccolo Santiago nel 2013.

Ma nel 2015, per volere di Stefano, i 2 si separano prendendo strade diverse. Lui ha avuto un breve flirt con l’influencer Gilda D’Ambrosio mentre lei una relazione molto più impegnata con il campione di Motogp Andrea Iannone, che durerà per un anno.

Nel 2019 torna però la passione tra i 2 che cominciano a riavvicinarsi sempre di più, condividendo con i loro numerosissimi fan sui social questo nuovo capitolo della loro vita.

