Gessica Notaro torna ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. A 3 settimane dalla sua grande esibizione sul palco dell’Ariston, la Notaro ha fatto una confessione che ha mandato su tutte le furie la conduttrice.

Parole shock contro Gessica Notaro

“Eh la Notaro… hai visto?! Grazie a quest’acido” ha raccontato la Notaro, spiegando di essere entrata a contatto con queste maldicenze parlando con il suo parrucchiere. È stato proprio lui ha riferirle quanto sentito da alcune delle sue clienti.

“È una cosa che mi ha fatto molto male” ha detto la modella riferendo queste parole per poi aggiungere: “Io di quest’acido ne facevo volentieri a meno, questo deve essere chiaro“. Il commento che più l’ha ferita però è stato un altro: “Va a finire che alla fine della fiera lei dovrà tornare da lui e dargli la parte che si merita per averle favorito tutto questo“.

Caterina Balivo sbotta

Parole che hanno fatto calare un silenzio di tomba in studio e mandato su tutte le furie la conduttrice: “Gessica se questo è il commento più tranquillo non oso immaginare gli altri…” ha detto prima di sentire entrambe le frasi, per poi sbottare interrompendo la sua ospite: “Gessica scusa, una persona come fa a dire “hai visto” con la storia dell’acido. Non è una persona pensante… non riesco a definire un pensiero del genere! Io mi vergogno per queste persone“.

“Io sono sconvolta, una persona non ti voleva più su questa terra... già questo merita rispetto”.

La paura di perdere la vista

Gessica Notaro, alla sua prima apparizione televisiva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, si è sottoposta alle Domande al buio. La prima era riferita al dramma vissuto ed è li che la Notaro ha confessato quella che è stata la sua paura più grande, quella di non tornare a vedere.

“Anche l’occhio destro era fortemente leso, quindi i primi giorni non vedevo nulla” ha raccontato, ricordando gli interventi a cui si è sottoposta. “Mi sono spaventata molto per quello, da sempre ho paura del buio. Per il resto, pensavo, una soluzione si troverà”.

Lanciare un messaggio

La Notaro ha spiegato come il suo voler parlare di quanto successo è diventato uno strumento per lanciare un messaggio. “Il problema pesa in base all’atteggiamento che tu hai affrontando questo problema“.

“Tutti noi abbiamo scelto di fare di un punto debole di un punto di forza“, ha detto richiamando anche Lucia Annibali, William Pezzullo, Valentina Pitzalis… ma senza nascondere che anche lei ha i suoi momenti di sofferenza e di certo non intende ringraziare di essere salita sul palco dell’Ariston per quanto accadutole.

L’affetto della mamma e degli amici

Sempre ricordando quei momenti, Gessica Notaro ha raccontato di come in tanti le siano stati accanto oltre alla sua mamma, tant’è che quest’ultima le ha detto: “Non pensavo che le persone ti volessero così bene”.

“È stato un momento tanto brutto della mia vita ma sono stata tanto coccolata. Momenti tragici ed emozionanti, ho vissuto emozioni fortissime”.

