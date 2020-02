Ad Ariccia è situata la celebre Villa Ricordi, storica abitazione della coppia Pavone – Reno. Per anni è stato il punto di ritrovo di grandi star internazionali del mondo della musica e del cinema. Al giorno d’oggi, però, gli ospiti dell’importante residenza sono cambiati: l’appartamento ora è destinato a persone fragili dal punto di vista sociale e/o psichico.

Rita Pavone, svizzera di adozione ma “profondamente italiana”

Rita Pavone, classe 1945, a 74 anni d’età continua a mostrare una forte grinta, ed il suo ritorno sul palco dell’Ariston, in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo, ne ha dato un’ulteriore conferma. La cantante, torinese di nascita ma svizzera di adozione, pur avendo lasciato la sua terra natale da ormai 52 anni si definisce “profondamente italiana“. L’ex Giamburrasca vive con la sua famiglia in Svizzera da quando ha sposato Ferruccio Merk-Ricordi, oggi 93enne, meglio noto come Teddy Reno.

La Villa Ricordi, storica abitazione di Rita Pavone e Teddy Reno

La coppia, pur essendosi stabilita da molti anni in terra svizzera, confessa di avere ancora nel cuore quella che è stata denominata Villa Ricordi, storica abitazione ad Ariccia, nel Canton Ticino. Suddetta villa, costruita negli anni ’30, è stata la loro dolce dimora prima del trasferimento in Svizzera. Si tratta di un’abitazione di ben 1200 metri quadrati, in cui sono state ospitate importanti figure internazionali del mondo dello spettacolo.

Una nuova “vita” per la Villa Ricordi

Al giorno d’oggi l’incantevole Villa Ricordi risulta essere completamente trasformata. L’ ex residenza di Teddy Reno e Rita Pavone ha aperto le sue porte al sociale ed è diventata un’importante casa di riposo. Gli ospiti della struttura sono soprattutto persone che presentano disabilità psichiche. La realizzazione di tale progetto è stata possibile grazie ad una collaborazione socio-assistenziale tra le diverse associazioni locali che si occupano della tutela di persone bisognose di cure ed assistenza psico-sociale delle stesse.

