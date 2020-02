Nell’intimità che spesso abbiamo visto crearsi, nel corso delle edizioni, nella casa del Grande Fratello, spesso ci sono state confidenze intime e momenti-verità molto forti.

È di nuovo accaduto, in questa edizione, ad Adriana Volpe che ha raccontato ai suoi coinquilini di un episodio molto difficile del suo passato.

La vita prima di Gisele

Oggi Adriana Volpe ha un marito innamorato e una figlia amatissima di 9 anni, Gisele. La vita da madre di Adriana Volpe non è però sempre stata facile: nello stesso anno in cui è rimasta incinta di Gisele aveva infatti perso un altro bambino. “Arrivata alla decima settimana”, ha raccontato, “avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito. Ma il cuore del bambino non si sentiva. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere”.

Raccontare quell’episodio è palesemente difficile per la Volpe, che si commuove al ricordo e piange: “Che notte ho passato… Non ci volevo credere. Un baratro… E pensi ‘Perché a me?”.

Pochi mesi dopo le cose sono andate meglio, ed ha raccontato. “La fortuna ha voluto che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere ed era più forte. Così è nata Gisele. Auguro a tutti di provare questa gioia. In quel momento si capisce cos’è l’amore assoluto”.

Nella casa, tra liti e confidenze

Adriana Volpe è nella casa dalla seconda metà di dicembre e ci sono già stati dei momenti davvero interessanti che l’hanno riguardata da vicino. Non solo si parla di un rapporto piuttosto esclusivo con Andrea Denver, ma c’è stata anche una furiosa lite con Antonio Zequila (e il loro rapporto non è mai divenuto rose e fiori da allora) e vari conflitti “al femminile”, ad esempio con Rita Rusic. Insomma, la conduttrice de I Fatti Vostri si è rivelata una concorrente “spumeggiante” e mai banale.

Approfondisci:

Grande Fratello Vip: scontro infuocato tra Adriana Volpe e Rita Rusic

Scontro infuocato tra Adriana Volpe e Antonio Zequila: “Mi fa schifo”