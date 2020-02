Serena Rutelli ha detto di essere ancora innamoratissima di Alessandro Prince Zorresi, cui è stata legata per circa 2 anni. La figlia di Barbara Palombelli ha parlato della fine della sua storia, lasciando tutti senza parole con la sua sincerità.

Serena Rutelli rivela di essere innamorata del suo ex

Serena Rutelli ha confessato di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato, Alessandro Prince Zorresi, con cui ha vissuto una storia d’amore di circa 2 anni.

Le parole dell’ex gieffina a Vieni da me, nella puntata del 26 febbraio scorso, hanno sorpreso anche la conduttrice Caterina Balivo per la grande trasparenza con cui la diretta interessata le ha esposte. Nessuno, forse, si aspettava una confessione del genere sul sentimento che la lega al ragazzo.

“Ci sentiamo, siamo in buoni rapporti, però per adesso abbiamo deciso. Per me non è finito l’amore, io sono innamoratissima, io sì. Non riesco a nascondere i miei sentimenti“.

Il ritratto di Alessandro Prince Zorresi

La relazione tra Alessandro Prince Zorresi e la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli aveva fatto emozionare gli italiani durante l’avventura di lei al Grande Fratello.

Terminata la sua esperienza televisiva, Serena Rutelli era apparsa raggiante al suo fianco, non nascondendo il fatto di pensare a metter su famiglia. L’annuncio della rottura, affidato a una Instagram story, è stato pubblicato dall’ex gieffina sul suo profilo social nel giorno di San Valentino.

La notizia è stata accolta dai fan con grande stupore, perché nessuno avrebbe immaginato un simile epilogo a quella che sembrava una favola dal sapore eterno.

Tra le righe dell’intervento di Serena Rutelli a Vieni da me, però, non sembra esserci ancora una chiusura definitiva. La giovane ha descritto così il suo ex: “Lui ha 21 anni, 9 meno di me, è una persona matura, tantissimo per l’età che ha“. Se torneranno insieme? Soltanto il tempo potrà dirlo.