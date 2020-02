Una brutta notizia in arrivo per Simona Ventura: sembra che durante questa primavera non andrà in onda il talent The Voice of Italy, confermando delle indiscrezioni in circolo da settimane.

Inoltre, secondo quanto riportato dal settimanale Vero, lo show potrebbe non tornare nemmeno nel prossimo autunno e la stessa Settimana Ventura sarebbe a rischio.Quale destino, quindi, attende la conduttrice e il suo programma?

The Voice potrebbe essere cancellato

The Voice of Italy cancellato? Dando uno sguardo ai palinsesti primaverili di Rai 2, sembra proprio non ci sia lo spazio per il talent show sulla musica che la scorsa primavera ottenne dei buoni ascolti. Anche nella prossima annata televisiva, The Voice potrebbe non tornare in video e quindi è lecito pensare che i vertici abbiano deciso di cancellare definitivamente il programma.

Anche Settimana Ventura a rischio

Ma, per Simona Ventura, potrebbe esserci anche un’altra doccia fredda. Il suo programma Settimana Ventura chiuderà nel mese di maggio e secondo delle voci di corridoio circolate online ci sarebbe la nefasta possibilità che la trasmissione venga cancellata definitivamente. Gli ascolti del programma domenicale di Simona Ventura, infatti, non sarebbero risultati sufficienti e dal prossimo anno potrebbe tornare Mezzogiorno in famiglia.

Simona Ventura senza programmi da settembre?

Simona Ventura, dopo il suo acclamato ritorno in Rai, potrebbe ritrovarsi senza programmi a partire da settembre e quindi il suo futuro sulla tv di Stato sarebbe nuovamente a rischio. Questo spingerà Simona a tornare a Mediaset?

Qualche tempo fa si era fatta l’ipotesi che la Ventura potesse tornare al timone dell’Isola dei Famosi, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi ma la notizia era stata smentita dalla diretta interessata. In realtà, ultimamente sembra ci siano state delle “tensioni” con la Rai. La conduttrice durante una puntata del suo programma, aveva lanciato una frecciatina riguardo la sua mancata partecipazione a Sanremo: “Mi avevano invitato, a Sanremo. Ma qualcuno ha stoppato la mia partecipazione”. In seguito, aveva chiosato: “Ma va bene così. Va bene così”.