La showgirl Alba Parietti è stata ospite di Domenica Live, il salotto domenicale di Barbara d’Urso, insieme al figlio Francesco Oppini.

La donna ha parlato del rapporto con la madre e rivela come questa avesse disturbi psichici, tenuti nascosti in modo che non finisse in manicomio, cosa già successa allo zio di Alba.

Alba racconta la madre: “Aveva delle zone d’ombra“

Alba Parietti, spesso opinionista nel salotto di Live – Non è la d’Urso, questa volta è ospite a Domenica Live per rivelare un aspetto inedito dell’amata madre Grazia. “Mia madre era una persona molto speciale, meravigliosa – racconta la showgirl – Aveva però un disturbo di personalità, non diagnosticato”. Questo disturbo non venne diagnosticato proprio per volere del padre in modo che alla donna fosse evitato il ricovero in manicomio.

Non era infatti la prima volta che nella famiglia di Alba accadeva una cosa del genere: “Mio zio, uomo di una intelligenza straordinaria, era stato distrutto dalle cure dell’epoca – confessa Alba – Si arrivava alla lobotomia quasi immediata. Hanno ridotto ad una ameba un uomo che avrebbe potuto essere un filosofo”. “Mia madre aveva dei disturbi di personalità simili, aveva delle zone d’ombra in cui era un’altra persona – ricorda sempre la Parietti a Barbara d’Urso – Dopo che mi sono sposata, la sua patologia si è attenuata moltissimo e ancora di più dopo la morte di mio padre. Lei era perfettamente conscia”.

Alba presenta la fidanzata del figlio Francesco

Durante l’intervista c’è stato anche spazio per parlare della vita del figlio Francesco Oppini, con cui mamma Alba ha un rapporto fortissimo. Infatti il figlio rivela: “Lei è sempre ossessiva. Non è migliorata nel corso del tempo”. Nello studio di Domenica Live viene anche presentata al pubblico la fidanzata del figlio, Cristina Tomasini, di cui si sa ancora poco. “Ci siamo conosciuti quando eravamo ancora fidanzati, ma abbiamo sempre avuto rispetto delle persone che avevamo accanto – confessa la ragazza – Il primo bacio è arrivato quando eravamo a casa mia”. Mamma Alba si dice molto contenta di questa relazione: “È bella assai, sono pazza di lei. Vado d’accordo molto più con lei che con mio figlio“, chiosa ironica.

