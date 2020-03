Nell’ultima puntata di Che tempo che fa andata in onda, Fabio Fazio ha ricevuto numerosi ospiti per discutere circa la vicenda del Coronavirus. In collegamento da casa sua è intervenuto anche Piero Angela, che interrogato sui timori legati alla malattia ha ironizzato sulla sua età a rischio.

Angela sul virus: “Una cosa che non si è mai più vista nei secoli”

Nella puntata del 1° marzo di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha dedicato molto tempo al tema del Coronavirus, trattando l’argomento con numerosi esperti e personaggi coinvolti nella prevenzione della malattia. Sono intervenuti Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile ed il Professor Roberto Burioni, medico accademico attivo soprattutto nella divulgazione legata al tema dei vaccini. Proprio mentre Burioni era in studio, Fazio si è collegato con Piero Angela, per conoscere le sue opinioni riguardo questa vicenda.

“Una scena del passato, dei secoli scorsi, quando delle persone contagiate venivano isolate e si portava loro cibo ai confini, lo si lasciava là e poi questi lo ritiravano. È una cosa che non si è mai più vista nei secoli e questo mi ha colpito molto”, così Angela ha esordito nel suo intervento su Rai 2. Il divulgatore ha quindi paragonato l’isolamento che molti stanno vivendo a causa del virus alle pandemie che si sono verificate in passato.



Il tema principale intorno al quale è ruotata la puntata di Che tempo che fa era il cosiddetto “principio di precauzione” e il conduttore ha chiesto a Piero le sue opinioni in proposito. Angela ha confermato la difficoltà di applicare tale principio in una società che necessita di vivere e di soddisfare le proprie esigenze. “Adesso il problema che sta nascendo è quello di scegliere tra la salute ed i soldi”, con queste parole il divulgatore ha sottolineato la difficoltà nel comprendere quale linea adottare per bilanciare i due elementi.

Angela e la paura del virus: “Fino ad adesso ho resistito abbastanza bene”

Piero Angela è noto per la sua sconfinato cultura, ma anche per possedere un senso dell’umorismo abbastanza spiccato ed infatti quando Fazio gli ha chiesto se avesse paura di contrarre il virus, la riposta è stata subito dettata dallo humor. “Sentivo prima il dottor Borrelli che diceva che la zona a rischio per l’età è dopo i 75, gli 80. Io vado per i 92, se mi becca il virus…”, con una risata il conduttore di Quark ha esorcizzato i timori della malattia, aggiungendo poi “Fino ad adesso ho resistito abbastanza bene e spero di continuare a farlo”.

Angela ha quindi risposto al conduttore in maniera divertita e speranzosa. L’intervento del divulgatore si è poi concluso con una conversazione con il Professor Burioni circa l’utilizzo delle mascherine e le dimensioni dei virus in generale.

L’attenzione dei media su questo tema ha sicuramente generato il panico nel pubblico, ma la presenza di Piero Angela si può considerare una delle più rassicuranti in questo periodo di grande crisi.