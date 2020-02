Nel generale stemperamento dei toni sull’emergenza del Coronavirus, dopo il grande spavento della settimana, si accumulano ora voci e pareri di esperti sull’effettivo rischio italiano di fronte all’epidemia. In mezzo a queste voci, è tornata a farsi sentire anche quella di Piero Angela, l’apprezzato giornalista e divulgatore scientifico. Ospite a Porta a Porta, ha sottolineato i motivi per cui non bisognerebbe cedere alla paura del Coronavirus.

Piero Angela, il 91enne che non teme il Coronavirus

Nei giorni scorsi aveva già rilasciato un’intervista molto chiara: Piero Angela non teme il Coronavirus e ha fiducia negli esperti. Concetti che ha ribadito anche due giorni fa a Porta a Porta, nel corso di un breve collegamento. Sono tantissimi i “contro allarmi” sul Coronavirus, che invitano alla calma e a non cedere a psicosi. È però importante sottolineare quello di Piero Angela perché a 91 anni è un soggetti a rischio qualora dovesse sviluppare sintomi del Covid-19, la malattia causata dal Coronavirus. Delle 17 vittime accertate finora, la maggior parte risultano essere ultra-ottantenni con pregresse malattie o debilitati.

L’appello alla tranquillità di Piero Angela, quindi, assume ancora più valore.

L’Italia sarebbe il paese più sicuro

Le opinioni del noto divulgatore e giornalista non sono mai campate per aria. Nel corso dell’intervento a Porta a Porta, Piero Angela ha spiegato perché non teme il Coronavirus, pur mettendo in pratica tutte le norme richieste dalle autorità.

Secondo il conduttore di Super Quark, infatti, l’Italia “paradossalmente oggi è il Paese più sicuro”. Questo grazie all’intervento immediato e duro messo in atto da Governo e Regioni. “L’Italia non solo ha dimostrato di poter guarire dei cinesi che stavamo molto male – sottolinea Piero Angela – ma ha preso misure drastiche che nessun altro Paese ha preso“.

L’eccessiva precauzione, che dall’esterno potrebbe sembrare sintomo di rischio, quindi, avrebbe in realtà garantito il contenimento dei contagi da Coronavirus, secondo Piero Angela. Un parere confermato anche dai membri della Regione Lombardia e che potrebbe essere la strada per guarire dalla psicosi da Coronavirus, prima ancora che dall’epidemia stessa.

Guarda il video

"L'Italia ha dimostrato di saper guarire persone ammalate e ha preso misure drastiche per fermare il coronavirus, dunque paradossalmente è un Paese sicuro e non il più a rischio". #PieroAngela a @RaiPortaaPorta pic.twitter.com/mffzvTNa1X — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) February 27, 2020

