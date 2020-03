Nella puntata del Grande Fratello Vip di questa sera arriva una sorpresa speciale per Fabio Testi. Il celebre attore, dopo essere venuto a conoscenza dell’emergenza Coronavirus partita dalla Cina, ha mostrato grande preoccupazione per il figlio, che risiede a Shanghai. Per rassicurare il padre, il ragazzo ha voluto mandargli un videomessaggio.

La preoccupazione di Fabio Testi

L’emergenza Coronavirus sta attanagliando l’Italia e non solo, contribuendo ad alimentare la preoccupazione e il panico generale. Di questa crisi sanitaria sono stati messi al corrente anche i concorrenti del Grande Fratello Vip, con l’ingresso nella Casa di Alfonso Signorini e di un infettivologo per metterli al corrente di quanto sta accadendo nel nostro Paese. Indubbiamente uno dei concorrenti ad essere maggiormente preoccupato per questa situazione è Fabio Testi. Il figlio, infatti, vive e lavora ormai da 12 anni a Shanghai, in Cina, Paese focolaio del virus. L’attore in settimana si è posto mille domande sulle condizioni di salute del figlio: questa sera per Fabio arriva una sorpresa speciale, un video-messaggio del figlio.

Un video-messaggio confortante

Fra le righe del video-messaggio che il figlio di Fabio Testi ha voluto dedicargli, arrivano parole confortanti dopo la forte preoccupazione delle scorse settimane: “Ciao papà. Come vedi stiamo bene. Siamo rimasti chiusi un mese ma come vedi Shanghai si sta lentamente riprendendo“. Parole di grande rassicurazione che non possono che confortare l’attore, che ascoltando la voce del figlio si commuove: “Diventa pesantissimo non poter parlare con i figli quando c’è una situazione di questo genere. Ci siamo sempre parlati tutti i giorni, mattino e sera. Non riuscire a parlarci quotidianamente con tutto quello che sta succedendo là e qui per me è un macigno nello stomaco e non so se riuscirò a rimanere lo stesso qui dentro“.

