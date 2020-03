Con l’inizio della settimana riprende anche la quotidiana scaletta delle trasmissioni televisive. Come ogni lunedì tantissimi i programmi che andranno in onda questa sera sulle reti e che si scontreranno alla consueta gara agli ascolti televisivi.

Stasera in tv: su Rai1 L’Amica Geniale

Partendo dalla Rai, come già molti sapranno perfettamente andrà in onda questa sera l’ultimo appuntamento con la seconda stagione della serie di successo L’Amica Geniale. Nello specifico verranno trasmessi questa sera gli episodi 7 e 8 dal titolo rispettivamente Il ritorno e La fata blu Assoluta. Passando poi a Rai2, l’appuntamento questa sera è alle 21:20 con Hawaii Five – 0, con gli episodi Addio, Sulla strada senza ritorno e Bentornata a casa. Spazio invece alla comicità di Alessandro Siano su Rai3 con Mister Felicità, la pellicola in onda questa sera alle 21:20.

Mediaset propone una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4

E se la Rai tenta la scalata allo share con Elena Ferrante e Siani, dall’altra parte Mediaset risponde con una canonica e avvincente puntata del reality Grande Fratello Vip 4, in onda questa sera alle 21:20 su Canale 5. Prevista invece la messa in onda di Quarta Repubblica su Rete 4, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro e dedicato a tematiche di politica, economia e attualità. Serata d’azione invece quella proposta da Italia1, canale che trasmetterà il film francese Overdrive con Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas e Gaia Weiss.

La foresta dei pugnali volanti su Cielo

Grande cult invece quello proposto da Cielo che per questa sera prevede di trasmettere una pellicola particolarmente amata dal pubblico e dal sapore sentimentale, La foresta dei pugnali volanti. E ancora, andrà in onda alle 21:30 su Nove Little Big Italy, il programma televisivo prodotto da Magnolia che vede al centro dello schermo Francesco Pannella che puntualmente incontrerà 3 italiani residenti all’estero pronti a giudicare le doti culinarie. Su Tv8, sempre questa sera alle 21:30, andrà in onda La tela dell’assassino.