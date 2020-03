Durante la prima serata del 2 marzo scorso del GF Vip, Valeria Marini è stata informata dell’arresto e del ricovero di Vittorio Cecchi Gori. La showgirl ha appreso la notizia e la sua reazione è stata di grande dolore. Poi le lacrime e la confessione ad Alfonso Signorini.

Valeria Marini scopre la notizia su Cecchi Gori

Alfonso Signorini, al timone del Grande Fratello Vip 2020, ha informato Valeria Marini dell’arresto di Vittorio Cecchi Gori e del ricovero a Roma. Una notizia che è piombata nel percorso della concorrente come un fulmine a ciel sereno, capace di scatenare un fiume di emozioni.

Al conduttore ha chiesto se quanto appreso riguardasse una novità attuale e, ricevuta la conferma del recente provvedimento a carico dell’ex compagno, la showgirl ha detto la sua sull’accaduto.

“Vittorio non sta bene, è piantonato in ospedale perché le sue condizioni, per ora, non gli permettono di essere trasferito in carcere“, ha sottolineato Signorini durante il colloquio con la gieffina.

La reazione della showgirl

“Io voglio dire che sto vicina anche a Rita (Rusic, ndr) e comunque mi dispiace perché lui non si merita questo. Oltretutto gli eventi che sono successi lì erano molto complicati, aveva da poco ripreso la salute. Mi dispiace molto, sono sicura che Rita e figli gli daranno una mano”.

Poco dopo, Valeria Marini si è lasciata andare a una confessione in diretta, rivolgendosi proprio ad Alfonso Signorini: “Ti posso dire? Scusate, dico la verità, pensavo fosse successo qualcosa a mia madre“. La concorrente del reality non è riuscita a trattenere le lacrime dopo la grande paura.

Poche settimane fa, Vittorio Cecchi Gori era entrato nella casa del GF Vip per un incontro con l’ex moglie Rita Rusic, con cui il rapporto è sereno nonostante la travagliata vicenda familiare che li ha visti protagonisti in passato. Nel settembre scorso era stato operato d’urgenza, circa un anno e mezzo dopo il ricovero per un altro problema di salute.

