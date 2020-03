Circolano da poco le notizie su quanto alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip si portino a casa grazie alla loro partecipazione al reality di Canale 5.

Rivelati i cachet

È il giornale Libero a rivelare quelli che dovrebbero essere i cachet di alcuni dei concorrenti. Si andrebbe dai 5.000 euro per Lory Del Santo ai 20.000 euro per Valeria Marini. Sulle pagine di Liberosi può leggere: “Quanto prendono i cosiddetti Vip a fare i concorrenti dei reality? Certo, non posso metterci la mano sul fuoco, visto che le fatture in mano non le ho. Ma mi assicurano gli agenti pare che la già citata Valeria Marini prenda 20.000 euro a settimana, e una volta uscita per andare in studio gliene daranno 8. Anche solo la partecipazione una tantum per un confronto con un concorrente della casa ha fruttato a Lory Del Santo 5.000 euro. Ma la voce che mi fa trasalire di più è il cachet di Barbara Alberti. Pare che al Grande Fratello Vip le abbiano dato 18.000 a settimana per rimanere dentro nella casa, e 8.000 per stare in studio”.

Ogni contratto è diverso

Stando a quanto dice il giornale di Vittorio Feltri la scrittrice Barbara Alberti avrebbe firmato un contratto che le ha permesso di portarsi a casa la cifra di 18.000 a settimana. Non per tutti e così, come ha rivelato lo stesso Alfonso Signorini, ogni contratto e a sé: “Dipende dal personaggio e dalla sua notorietà. L’elemento economico non è l’elemento fondamentale della partecipazione. Una persona deve essere convinta ed avere il piacere di farlo. Poi a secondo di ogni singolo personaggio, non imbastiamo ogni singola trattativa per arrivare ad una conclusione“. Non bisogna dimenticare le penali che i concorrenti rischiano di dover pagare se lasciano la Casa prematuramente. Anche in questo caso la storia non è uguale per tutti, ricordiamo le parole della stessa Alberti: “Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, le puntate che ho fatto me le devono pagare. Me lo hanno garantito”.

