Come di consueto è fissato questa sera alle 21:20 l’appuntamento con una nuova puntata dell’adventure game più seguito del momento e in onda su Rai2, Pechino Express. Il reality condotto da Costantino Della Gherardesca che continua a raccogliere consensi e che presto vedrà le coppie in gara salutare le tappe thailandesi per raggiungere la Cina.

Pechino Express 8, la quarta puntata

Le coppie in gara, ormai più solamente 7, sono pronte a intrattenere l’accanito pubblico del reality condotto da Costantino Della Gherardesca. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda avevamo visto le coppie partire da Hua Hin alla volta di Sai Yok Noi, in Thailandia, per terminare poi la terza tappa a Bangkok. Puntata che è poi ultimata con il trionfo della coppia Wedding Planner, la vera rivelazione della corrente edizione.

La prossima tappa alla volta della Cina

Ma cosa prospetta il futuro ai concorrenti? Da anticipazioni, le coppie in gara dovranno rimettersi in cammino alla volta di una nuova tappa che li vedrà partire da Wat Suthat Thepwararam che rappresenterà per loro un vero e proprio lasciapassare prima di approdare in Cina, destino che toccherà in sorte solamente alla coppia vincitrice. Diverso invece il destino di chi non trionferà che dovrà passare per il tempio di Wat Benchamabophit dove ad attenderli ci sarà Costantino Della Gherardesca pronto a comunicare loro la classifica finale.

Una coppia eliminata e una vincitrice

A decidere chi dovrà abbandonare la gara tra due papabili coppie di eliminati sarà la coppia che riuscirà ad aggiudicarsi la puntata, come previsto dall’adventure game. Quanto certo è che il gioco si appresta a terminare il tour in Thailandia e la prossima destinazione generale è proprio la grande e sconfinata Cina. Sarà anche in questo caso una quarta puntata avvincente che non risparmierà sorprese e nemmeno imprevisti per i concorrenti che continuano a macinare km sulle proprie gambe tra aiuti e gesti di solidarietà e anche un po’ di strategia.

