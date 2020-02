Anche questa sera assisteremo ad una nuova puntata dell’adventure game che sta riscuotendo un gran successo in termini di ascolti televisivi. Stasera andrà in onda la terza puntata di Pechino Express, alla scoperta dell’Oriente e le coppie in gara si cimenteranno nella traversata che li porterà a raggiungere la terza tappa del gioco.

Pechino Express, la terza puntata

Partiti da Surat Thani, nella seconda puntata di Pechino Express le coppie in gara avevano dovuto raggiungere Hua Hin percorrendo la bellezza di 486 km e proprio da lì questa sera li vedremo ripartire alla volta di Sai Yok Noi dove ad accoglierli troveranno un meraviglioso e florido Parco Nazionale, uno dei più importanti della Thailandia, dove verranno indubbiamente stupefatti dalla bellezza delle rigogliose cascate.

Ma Sai Yok sarà solamente una delle tante tappe da raggiungere prima di proseguire alla volta di Bangkok, ufficialmente la terza tappa dell’odierna puntata.

Dopo Pechino Express arriva Achille Lauro

Saranno ben 532 i km che le coppie dovranno percorrere accompagnati da una buona dose di fortuna e che inevitabilmente li porteranno a confrontarsi con abitanti locali ma anche tante sorprese, scoperte e novità.

Chissà chi sarà questa sera, tra le coppie, ad aggiudicarsi il consenso del pubblico che ha già dovuto fare i conti, la puntata scorsa, con l’abbandono di Asia Argento a causa di un brutto infortunio al ginocchio che le ha impedito di poter proseguire l’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca.

Ma non finisce tutto con Pechino Express: per i nottambuli infatti, ma soprattutto per i tantissimi appassionati del gioco, a termine della puntata verrà trasmesso un eccezionale Achille Lauro Express, il racconto di quella che è stata la propria esperienza da parte del cantante Achille Lauro che vi partecipò in coppia con Boss Doms.

