L’11 febbraio è tornato sugli schermi televisivi Pechino Express, il fortunato adventure game di Rai 2. Dopo più di un anno di assenza la trasmissione si è fatta spazio nel palinsesto Rai, accumulando un ottimo successo di share, soprattutto all’esordio. Il conduttore, ormai veterano del programma, è Costantino della Gherardesca, che convince il pubblico di Rai 2 sin dalla seconda edizione (la prima fu presentata da Emanuele Filiberto di Savoia). Il successo di quest’anno va sicuramente attribuito alla scelta del cast. Le coppie, infatti, sono perfettamente in linea con la filosofia del programma e sono abbastanza eterogenee da accontentare i gusti di tutti i telespettatori.

Le dieci coppie di Pechino Express

Le coppie coinvolte in questa edizione attraverseranno tre Paesi dell’Asia (Thailandia, Cina e Corea del Sud), affrontando numerose prove di sopravvivenza che metteranno in gara la loro resistenza fisica e psicologica. Un cast scelto in maniera intelligente, che accoppia personaggi dello spettacolo in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Chi sono i nuovi concorrenti di Pechino Express 2020?

Madri, padri e figli della tv e del cinema

Soleil Sorge e Wendy Kay: La coppia delle Mamma e Figlia è composta da Soleil Sorge e Wendy Kay.

La prima ha raggiunto la popolarità attraverso il programma Uomini e Donne, da corteggiatrice di Luca Onestini, ha poi partecipato a L’isola dei famosi, dove ha intrapreso una relazione con Jeremias Rodriguez. La madre è un ex modella americana, divenuta nota in India attraverso la sua relazione con il noto attore Karan Kapoor.

Marco Berry e Ludovica Marchisio: E dopo le Mamma e Figlia per par condicio ecco la coppia dei Padre e Figlia. Berry è uno storico volto televisivo, noto per essere stato una “iena” di Italia 1 e per aver condotto trasmissioni come Mistero e Invisibili.

Ludovica ha invece 21 anni, studia Design ed è alla prima esperienza in Tv. I due, purtroppo, sono stati eliminati alla prima puntata.

Vera Gemma ed Asia Argento: Le figlie d’arte, amiche da sempre, riescono ad avere un’intesa notevole nella trasmissione, dovuta proprio al rapporto che le accompagna da anni nella vita. Le due donne sono entrambe figlie di grandi del cinema italiano, Giuliano Gemma e Dario Argento.Vera è stata una delle poche a spendere parole di difesa nei confronti di Asia durante le tante polemiche legate al MeToo.

Il loro legame è noto e si nota nell’avventura che stanno vivendo.

Volti amati della Tv

Max Giusti e Marco Mazzocchi: I Gladiatori sono due personaggi molto noti nel mondo della televisione. Max Giusti, volto della Rai dagli anni ’90, ha presentato numerosi programmi radiofonici e televisivi e si è sempre mostrato in tutto il suo estro, tra recitazione, imitazioni e conduzioni di trasmissioni molto note al grande pubblico, come Affari Tuoi. La figura di Marco Mazzocchi, invece è legata al mondo dello sport ed alla partecipazione come giornalista sportivo alle più note trasmissioni sull’argomento, da Novantesimo Minuto a La domenica sportiva. I due si sono aggiudicati la prima tappa di Pechino Express, mostrandosi tra debolezze, simpatia e grande forza di volontà.

Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi: La coppia de I wedding Planners ha subito stupito il pubblico di Rai 2, specialmente per il grande spirito di adattamento di Enzo Miccio, sempre elegante e pacato nella vita. I due lavorano da anni l’uno accanto all’altra, organizzando matrimoni per i più famosi volti dello spettacolo. Enzo è molto noto ai telespettatori per i diversi programmi dedicati allo stile da lui condotti su Real Time. Carolina fa parte del suo team di lavoro da 7 anni. Un’intesa che dalla vita si sta trasferendo sullo schermo televisivo.

Volti nuovi della Tv

Annandrea Vitrano e Claudio Casisa: Una coppia scoppiettante quella de I Palermitani, noti come I soldi spicci, la coppia di comici si è fatta conoscere attraverso video divertenti sul web, per poi entrare nel cast di Colorado. Nel 2018 esce al cinema anche il loro primo film La fuitina sbagliata. Coppia nella vita e sullo schermo, i due hanno sicuramente un’intesa notevole.

Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori: Gli inseparabili sono due gemelli omozigoti marchigiani. I due si fanno notare nel mondo della televisione attraverso Avanti un altro, in cui fanno parte del minimondo e grazie anche ai tutorial dedicati all’uso dei social network nel programma Detto Fatto. Nel 2018 conducono la trasmissione Epic twins su Sky, dedicato ai più esilaranti video del web.

Nicole Rossi e Jennifer Poni: Le collegiali sono invece volti molto giovani della televisione, che hanno mostrato i loro caratteri nella terza edizione de Il collegio su Rai 2. Si presentano in un programma diverso, ma sulla stessa rete, dopo aver raggiunto una discreta notorietà sui social network.

Il mondo della moda

Gennaro Lillio e Luciano Punzo: Entrambi di origini partenopee, I Guaglioni sono una coppia di modelli. Gennaro Lillio è noto anche per la sua partecipazione come corteggiatore ad Uomini e Donne ed all’ultima edizione del Grande Fratello. Luciano Punzo lavora nel mondo delle passerelle augurandosi di diventare attore.

Dayane Mello ed Ema Kovac: Le Top sono invece due giovani modelle. Ema viene dalla Croazia, vive a Milano ed ha lavorato per grandi stilisti, come Versace e Cavalli. Dayane è brasiliana, anche lei testimonial di brand internazionali, ha all’attivo due partecipazioni televisive: nel 2014 a Ballando con le stelle e nel 2017 a L’isola dei famosi.