Shannen Doherty continua la sua lotta contro il cancro, che è ritornato a minacciare la sua vita da un anno. L’attrice, qualche giorno fa, ha voluto raccontare ai fan quello che sta passando e dare aggiornamenti sulle sue condizioni.

Shannen Doherty continua la battaglia col tumore

Davvero un brutto momento quello che sta vivendo Shannen Doherty, l’attrice famosa per il ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210. La donna, da circa un anno, sta combattendo nuovamente col cancro e in questi giorni è tornata ad informare i suoi fan di quanto sta accadendo. Dall’inizio della malattia la donna ha sempre reso partecipi i suoi ammiratori della suo lotta ed è sempre stata sommersa da un grande affetto.

L’attrice ha deciso di prendersi cura di sé stessa, anche se non è facile affrontare la giornata. Al suo fianco, ci sono le amiche che la aiutano nella sua missione di mangiare sano e fare sport. Dice: “Dopo un anno in cui sto affrontando il ritorno del cancro e altri stress, sono tornata a prendermi cura di me stessa, abbracciando ogni nuovo giorno”. La Doherty ammette come non sia sempre semplice: “Ci sono giorni in cui sono depressa o semplicemente pigra. Ma vado avanti con l’aiuto delle mie amiche”.

Il post pubblicato su Instagram dalla diva di Beverly Hills, Shannen Doherty

Il ringraziamento alle sue amiche

In un post pubblicato su Instagram, Shannen Doherty ha ringraziato le 2 persone che le stanno vicino in questo periodo e cioè la modella Anne Marie Kortrigh e la personal trainer Kira Stokes. Queste donne le stanno insegnando a preparare pasti salutari e la spronano a fare più movimento.

L’ex Prue di Streghe scrive: “Anne Marie Kortright è stata implacabile nello spronarmi a fare escursioni e a imparare a cucinare in modo sano, per nutrire la mia anima oltre al mio stomaco.” La Kortrigh ha portato con sé anche Kira Stokes, dando vita a un duo capace di sostenere la donna: “È stata una settimana decisamente produttiva. Mi sento meglio. La mia pelle è viva e lo sono anch’io”.