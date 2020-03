Arrivano in serata gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus in Italia. Secondo quanto diramato nelle ultime ore dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sono salite a 148 le morti su territorio italiano. In tutto si contano 3.296 persone contagiate, circa 590 in più rispetto al bilancio di ieri e 414 guariti in tutto. L’appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti“.

Coronavirus, l’appello di Mattarella

Cerca di riportare ordine e soprattutto calma Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica che questa sera ha diramato il proprio messaggio alla nazione dal Quirinale . Un messaggio volto a tranquillizzare la popolazione circa i provvedimenti presi in considerazione dal Governo in questi giorni per fronteggiare il pericolo e la minaccia che rappresenta in questo momento il coronavirus. Sempre Mattarella: “Care concittadine e cari concittadini, senza imprudenze ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo aver fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Possiamo e dobbiamo avere fiducia nell’Italia“.

Di questa sera sempre gli ultimi aggiornamenti circa il bilancio di guariti e contagiati dal Covid-19 su territorio italiano. Aumentano ancora i decessi, fermi per ora a 148, aumentano di pari passo lentamente anche i guariti, ora 414 e aumentano ancora, e sempre più velocemente, le persone risultate positive al test, al momento oltre 3mila.

