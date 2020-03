Continuano le bufere all’interno di questa edizione del Grande Fratello Vip e al centro c’è ancora una volta Antonella Elia. Quest’ultima è stata accusata sui social di essere una protetta della produzione del programma e molti stanno attaccando lo stesso conduttore Alfonso Signorini che sembrerebbe giustificare sempre i suoi comportamenti. Mediaset prenderà dei provvedimenti?

Le accuse di Luca Zocchi contro Antonella Elia

Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, concorrente del Gf Vip con cui Antonella Elia ha avuto diverbi molto accessi, ha detto la sua sul social Instagram. Nell’ultimo post scrive: “Purtroppo questo è quello che succede quando la gente è ignorante e non ha idea di cosa parla. Mia moglie fortunatamente ha una sensibilità superiore a molte persone e sono sicuro che ha le spalle larghe e che gli attacchi rivolti al suo credo non la toccheranno davvero perché sa di essere nel giusto”.

L’uomo vuole anche rassicurare la moglie sul fatto che molti fuori dalla casa siano dalla sua parte: “Mi spiace solo vederla così per colpa dell’ignoranza delle persone. Stai tranquilla, la gente ti vuole bene, io ti amo, le piccole ti amano”.

Nelle sue storie Instagram Zocchi aveva già attaccato il programma per la “caccia alle streghe” nei confronti della moglie tanto che la donna è scoppiata in una crisi di pianto.

Antonella Elia protetta? Le accuse a Signorini

Ma quello ad Antonella Elia non è l’unico attacco del marito di Fernanda Lessa. L’uomo accusa la stessa produzione del programma e il conduttore Signorini di avere un comportamento di riguardo nei confronti della Elia. “Mi vergognerei fossi in tutti voi, peccato che non abbiate fatto vedere che la Elia e i video ce li ho io qua presenti, dicesse che Fernanda è indemoniata, perché di lei non lo avete detto? Cosa ha la Elia di così tanto diverso dagli altri? perché lei ha detto le stesse frasi o sbaglio?”.

In effetti il marito di Fernanda non è l’unico ad aver notato l’atteggiamento protettivo di Signorini nei confronti di Antonella Elia. Sul social Twitter infatti è partito l’hashtag #Signorinifuori: secondo gli utenti del social, infatti, Signorini starebbe proteggendo in modo eccessivo Antonella, nascondendo episodi in cui lei si sarebbe dimostrata più violenta verso gli altri coinquilini. Vedremo quale sarà la risposta di Mediaset alla bufera scoppiata sui social.

