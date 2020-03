Alfonso Signorini, al timone del Grande Fratello Vip da 15 puntate, presenta i temi affrontati durante la diretta: tra litigi furiosi, sorprese e nomination, si farà luce sulle dinamiche createsi in Casa. Come sempre, riflettori puntati sui concorrenti, ecco le pagelle di The Social Post o, per meglio dire, The Social Prof.

Gli inquilini sufficienti del Grande Fratello Vip

WANDA NARA 8 Entra a gamba tesa (anche merito di un paio di stivali esplosivi) sulla questione rosari e preghiere. L’opinionista dà uno schiaffo morale alle concorrenti coinvolte e cerca di sensibilizzare gli inquilini, specialmente in un momento così delicato per gli italiani, molti dei quali si affidano alla fede per motivi ben più onorevoli di un inquilino indesiderato.



ARISTIDE MALNATI 7 “Non avrei mai immaginato di diventare oggetto desiderato dalle due leonesse del Grande Fratello“, così si definisce Aristide per l’amicizia contesa tra Antonella Elia e Valeria Marini. Alfonso Signorini lo mette davanti a una scelta, ma Aristide parla di gesti affettuosi rivolti in amicizia verso entrambe le showgirl. Un concorrente educato che sa strappare sempre un sorriso.



SOSSIO ARUTA 7 A prescindere dalle polemiche che lo hanno coinvolto, Sossio Aruta interviene in puntata per riprendere l’atteggiamento di Valeria Marini e Fernanda Lessa, spiegando come per lui sia stata una palese provocazione nei confronti di Antonella Elia. Si pone in modo giusto e tempestivo, nonostante le ripetute interruzioni di Valeria Marini.



ADRIANA VOLPE 6.5 Arriva a giurare sulla figlia, mentre continua a negare la presunta liaison con Antonio Zequila. Durante la discussione in diretta nazionale, Adriana cerca di mantenere la calma, nonostante i toni accesi, nel rispetto del pubblico. Oltre a mantenere la calma, mantiene anche la sua posizione: nessun fuoco di passione con Zequila.

I concorrenti che non hanno raggiunto la sufficienza

ANTONIO ZEQUILA 5 Poco elegante riferire dettagli intimi sul passato con Adriana Volpe, specialmente da parte di un concorrente che si erge a galantuomo. Antonio Zequila ne fa una questione di principio, “Zequila non mente mai”, afferma a gran voce durante un confessionale. Nessuno gli chiede di mentire, ma un galantuomo dovrebbe evitare certe cadute di stile.



ANTONELLA ELIA 4.5 Ogni settimana trova un inquilino contro cui scagliarsi, sarebbe meglio incentrarsi sul percorso del reality senza condire ogni puntata con le sue accese discussioni. Anche in quest’occasione non le manda a dire a Valeria Marini.



VALERIA MARINI 4 A domanda diretta, risposta indiretta. Valeria Marini pecca di presunzione parlando della propria carriera, continuando a mostrare più il personaggio della persona. Non in ultimo, i simboli religiosi sarebbero da esporre in altre sedi e in altri modi.



FERNANDA LESSA 3 Segni della croce e recitazione di preghiere, uno spettacolo irrispettoso verso i credenti con tanto di accuse inappropriate, un conto è l’antipatia verso un’inquilina, un altro è adottare riti religiosi contro una persona, nello specifico contro Antonella Elia, a prescindere dalla “palla di luce di protezione contro le energie negative” di Fernanda.