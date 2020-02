Non ha fatto in tempo ad entrare nella Casa che Sossio Aruta è già a rischio squalifica, il motivo? No, non le polemiche che hanno seguito il suo ingresso. L’ex U&D è stato pizzicato dalla produzione mentre spifferava alcune informazioni sul mondo esterno agli altri concorrenti.

Sossio Aruta parla del Coronavirus

Ai fan più accaniti, che seguono la diretta h24, non è sfuggito quanto accaduto, nonostante il tentativo della produzione di sviare sulla faccenda. Sossio stava infatti parlando con alcuni inquilini della Casa; si tratta di Paola Di Benedetto, Asia Valente, Fabio Testi, Andrea Denver e Antonio Zequila. L’argomento principale che è stato ampiamente trattato è il Coronavirus. I gieffini infatti hanno chiesto ad Aruta più informazioni e lui ha descritto accuratamente la situazione.

“A Milano girano con le mascherine” ha raccontato, spiegando di come l’emergenza sia localizzata in Lombardia, Veneto… “Al sud no, a Napoli è tutto tranquillo” ha detto. Nella conversazione, le due gieffine si sono informate anche sulla Milano Fashion Week e non solo.

Sossio parla anche del calcio

Sossio non si è fermato solo all’infezione di Covid-19, con i gieffini ha infatti affrontato argomenti di tutt’altra quesitone, il calcio. Aruta ha svelato l’andamento del Benevento, affermando che la squadra accederà ampiamente alla serie A. Quando Fabio Testi gli ha chiesto del Milan, Sossio Aruta ha smesso di parlare. Resosi conto troppo tardi di quanto fatto, i tecnici lo hanno richiamato in magazzino.

Sossio squalificato?

Dal Grande Fratello Vip non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito a provvedimenti. Quello che è noto fino ad ora è che Sossio Aurta è stato richiamato in magazzino, dove ha incontrato gli autori. Le sue azioni, ovvero rivelare quanto accade all’esterno, hanno violato il regolamento. Bisognerà attendere la puntata di venerdì per saperne di più.

